مدیر صنایع پایین‌دستی صنعت پتروشیمی گفت:قیمت جهانی محصولات پتروشیمی به دلیل آشوب‌های خلیج فارس تا ۶۰ درصد بالا رفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - متقی مدیر صنایع پایین‌دستی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران در برنامه میز اقتصاد با اشاره به نوسانات اخیر قیمت‌ها در بازار محصولات پتروشیمی اظهار داشت: آنچه امروز در بازار شاهد هستیم، عمدتاً ریشه در جو روانی ناشی از شرایط جنگی و سپس آتش‌بس دارد، نه کمبود واقعی عرضه.

وی توضیح داد: در دورانی که کشور درگیر جنگ بود، بسیاری از شرکت‌های پایین‌دستی عملاً تولید نداشتند. اما پس از برقراری آتش‌بس، یک‌باره فشار روانی و انتظارات تورمی در بازار شکل گرفت؛ در حالی که در زنجیره تولید اعم از پتروشیمی و صنایع پایین‌دستی، کالا به اندازه‌ای وجود داشت که نباید چنین التهابی رخ دهد.

مدیر صنایع پایین‌دستی پتروشیمی ایران با اشاره به تأثیر تحولات منطقه‌ای بر بازار جهانی تصریح کرد: آشوب‌هایی که در منطقه و به ویژه در خلیج فارس ایجاد شده، قیمت جهانی محصولات پتروشیمی را به شدت افزایش داده است. به عنوان نمونه، پلی‌اتیلین به عنوان ارزان‌ترین محصول پتروشیمی در دنیا، حداقل ۶۰ درصد گران شده است.

متقی تأکید کرد: طبیعی است وقتی یک تولیدکننده پایین‌دستی نرخ‌های جهانی این چنینی را می‌بیند، در جو روانی موجود، تصمیم به افزایش قیمت می‌گیرد. با این حال، خوشبختانه توان تولید در واحدهای فرایندی ما حفظ شده و همکاران مشغول انجام اقدامات لازم برای بازتوانی و بازسازی واحدهای آسیب‌دیده هستند.

وی با ابراز خوش‌بینی نسبت به بازگشت ثبات به بازار افزود: اگر روند دو، سه هفته اخیر بورس کالا را رصد کنید، می‌بینید که قیمت‌ها نزولی شده، تقاضا منطقی‌تر گشته و حجم تقاضا در حال کاهش است. انشاءالله تا هفته خرداد، جو روانی نیز از بین خواهد رفت و ثبات دوباره به بازار بازمی‌گردد.

