رژیم صهیونیستی از اوایل اسفند ماه تا کنون بیش از ۳ هزار نفر را در سراسر لبنان به شهادت رسانده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که از دوم مارس (۱۱ اسفند) تا کنون، دست کم ۳ هزار و ۸۰ نفر در حملات رژیم صهیونیستی به این کشور، به شهادت رسیده‌اند.

در همین حال، شمار افراد مجروح ۹ هزار و ۳۹۷ نفر اعلام شده است.

حملات رژیم صهیونیستی در سراسر لبنان با وجود «آتش‌بس» که اخیرا تمدید شده، ادامه دارد.

زینه خضر، خبرنگار الجزیره، می‌گوید: «هفته‌هاست که ارتش اسرائیل روستا‌هایی با اکثریت شیعه را در دره بقاع غربی هدف قرار می‌دهد».

رژیم صهیونیستی همچنین شمار زیادی از روستا‌ها را در جنوب لبنان ویران کرده؛ تا حدی که ساکنان آن را با ویرانی‌های نوار غزه مقایسه می‌کنند.

منبع: الجزیره

برچسب ها: حملات رژیم صهیونیستی ، لبنان ، شهدای لبنانی
خبرهای مرتبط
هاآرتص: ارتش اسرائیل در جنوب لبنان درجا زده، حزب‌الله جنگ را دیکته می‌کند
تماس تلفنی اردوغان و ترامپ درباره مسائل منطقه
بحران بی‌سابقه نیروی انسانی در ارتش رژیم اسرائیل
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
سی‌ان‌ان: ایران سریع‌تر از حد انتظار، توان نظامی خود را بازسازی می‌کند
فارن پالیسی: جنگ ایران به اشتباه استراتژیک تاریخی تبدیل شد
۳ ابرنفتکش با ۶ میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور کردند
توقف جنگ ایران؛ خواسته کهنه‌سربازان آمریکایی مقابل کنگره
رادیوی انگلیسی با خطای کامپیوتری، خبر مرگ پادشاه را اعلام کرد
شهباز شریف شنبه راهی پکن می‌شود
ادامه محکومیت‌های بین‌المللی؛ انگلیس هم به جمع احضارکنندگان سفرای اسرائیل پیوست
کوبا: آماده مذاکره با آمریکا هستیم، اما واشنگتن با حسن نیت عمل نمی‌کند
روسیه مهمات هسته‌ای به بلاروس تحویل داد
رایزنی مصر، عربستان و قطر برای مهار تنش در منطقه
آخرین اخبار
شمار شهدای لبنانی از سه هزار نفر گذشت
ایتالیا خواستار تحریم بن‌گویر شد
جهش قیمت نفت به ۱۰۷ دلار
مسکو: رزمایش هسته‌ای پیام خاص خود را دارد
هشدار آژانس بین‌المللی انرژی درباره تابستان داغ بازار نفت
تعلیق قرارداد‌های مشاوره‌ای غربی در عربستان درپی کسری بودجه
فشار نظامی جدید ترامپ بر کوبا/ ناو هواپیمابر نیمیتز وارد دریای کارائیب شد
نفوذ نظامی جدید رژیم صهیونیستی به خاک سوریه در منطقه درعا
ادامه محکومیت‌های بین‌المللی؛ انگلیس هم به جمع احضارکنندگان سفرای اسرائیل پیوست
اشتاین‌مایر: کاش برجام را حفظ می‌کردیم
زاخارووا: فقط مردم ایران درباره غنی‌سازی تصمیم می‌گیرند
شهباز شریف شنبه راهی پکن می‌شود
شورای امنیت امروز درباره فلسطین تشکیل جلسه می‌دهد/ ارائه اولین گزارش ملادینوف از وضعیت غزه
رادیوی انگلیسی با خطای کامپیوتری، خبر مرگ پادشاه را اعلام کرد
سازمان همکاری اسلامی: گشایش سفارت سومالی‌لند در قدس، نقض آشکار حقوق بین‌الملل است
هاآرتص: ارتش اسرائیل در جنوب لبنان درجا زده، حزب‌الله جنگ را دیکته می‌کند
اتهام زنی آمریکا علیه رائول کاسترو ۹۴ ساله
سی‌ان‌ان: ایران سریع‌تر از حد انتظار، توان نظامی خود را بازسازی می‌کند
احضار کاردار اسرائیل در لهستان به دنبال بازداشت فعالان ناوگان صمود
۵۲ درصد آمریکایی‌ها: جنگ با ایران ارزشش را نداشت
۳ ابرنفتکش با ۶ میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور کردند
توقف جنگ ایران؛ خواسته کهنه‌سربازان آمریکایی مقابل کنگره
رایزنی مصر، عربستان و قطر برای مهار تنش در منطقه
فارن پالیسی: جنگ ایران به اشتباه استراتژیک تاریخی تبدیل شد
روسیه مهمات هسته‌ای به بلاروس تحویل داد
کوبا: آماده مذاکره با آمریکا هستیم، اما واشنگتن با حسن نیت عمل نمی‌کند
بحران بی‌سابقه نیروی انسانی در ارتش رژیم اسرائیل
چین میانجی پیونگ‌یانگ و واشنگتن می‌شود؟
جلوگیری آمریکا از انتصاب ریاض منصور به عنوان معاون رئیس مجمع عمومی
اسپانیا برای ممنوعیت ورود بن‌گویر به اتحادیه اروپا تلاش می‌کند