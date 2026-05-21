رژیم صهیونیستی از اوایل اسفند ماه تا کنون بیش از ۳ هزار نفر را در سراسر لبنان به شهادت رسانده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که از دوم مارس (۱۱ اسفند) تا کنون، دست کم ۳ هزار و ۸۰ نفر در حملات رژیم صهیونیستی به این کشور، به شهادت رسیدهاند.
در همین حال، شمار افراد مجروح ۹ هزار و ۳۹۷ نفر اعلام شده است.
حملات رژیم صهیونیستی در سراسر لبنان با وجود «آتشبس» که اخیرا تمدید شده، ادامه دارد.
زینه خضر، خبرنگار الجزیره، میگوید: «هفتههاست که ارتش اسرائیل روستاهایی با اکثریت شیعه را در دره بقاع غربی هدف قرار میدهد».
رژیم صهیونیستی همچنین شمار زیادی از روستاها را در جنوب لبنان ویران کرده؛ تا حدی که ساکنان آن را با ویرانیهای نوار غزه مقایسه میکنند.
منبع: الجزیره