سخنگوی سازمان آتش‌نشانی شهرداری تهران، از مهار آتش‌سوزی در یک انبار لوازم یدکی خودرو‌های سنگین در خیابان ملت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش‌نشانی شهرداری تهران اعلام کرد: ساعت ۱۴:۰۳ دقیقه بعد از ظهر پنجشنبه، یک مورد آتش‌سوزی در انبار کالا واقع در خیابان ملت، به سامانه ۱۲۵ اعلام شد. بلافاصله سه ایستگاه آتش‌نشانی به همراه خودروی حامل تجهیزات تنفسی و تانکر آب به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: آتش‌نشانان در مدت زمان کمتر از ۵ دقیقه به محل رسیدند و مشاهده کردند که در یک ساختمان چهارطبقه قدیمی با طبقه همکف تجاری و طبقات فوقانی به‌عنوان انبار در قسمت حیاط، با مصالح اولیه نظیر ورق‌های شیروانی، یک انباری به مساحت حدود ۶۰ تا ۷۰ متر مربع احداث شده بود. این انباری محل نگهداری لوازم یدکی خودرو‌های سنگین بود و کل ساختمان به انبار لوازم یدکی تبدیل شده بود.

ملکی تأکید کرد: در طبقه زیرزمین نیز که آن بخش هم انبار شده بود، حجم زیادی از کالا نگهداری می‌شد. هنگام ورود آتش‌نشانان، انبار حیاط کاملاً شعله‌ور بود و دود زیادی به آسمان می‌رفت. آتش به دهانه ورودی انبار زیرزمین نیز سرایت کرده بود و بخش‌های محدودی (چند متر) از آن را در برگرفته بود. زیرزمین حدود ۱۰۰ متر وسعت داشت که اگر حریق به طور کامل به آنجا سرایت می‌کرد، وضعیت بسیار بحرانی و سنگینی ایجاد می‌شد.

وی اشاره کرد: با حضور به موقع آتش‌نشانان، عملیات اطفا آغاز شد و خوشبختانه آتش تحت کنترل قرار گرفت و از گسترش بیشتر به اطراف جلوگیری شد. این حادثه هیچ گونه مصدوم یا تلفات جانی نداشت. پس از خاموش‌سازی کامل، لکه‌گیری و ایمن‌سازی، محل به مالکان تحویل داده شد و آتش‌نشانان مراجعت کردند.

سخنگوی آتش‌نشانی در پایان هشدار داد: محدوده حادثه، جزو بازار لوازم یدکی است و متأسفانه بسیاری از ساختمان‌ها در طبقات بالا و زیرزمین‌ها با ریسک بالای آتش‌سوزی به انبار تبدیل شده‌اند. حجم زیادی از کالا در کارتن‌ها و بسته‌بندی‌های قابل اشتعال نگهداری می‌شود. از مالکان و کسبه می‌خواهیم حتماً تدابیر ایمنی از جمله نصب خاموش‌کننده و شلنگ آب را فراهم کنند، از انبار کردن اجناس در راهروها، پله‌ها و حیاط خودداری کرده و مسیر‌های تردد را باز نگه دارند تا ان‌شاءالله شاهد هیچ حادثه ناگواری برای سرمایه و جان آنها نباشیم.

منبع: مهر

