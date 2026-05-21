باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ مهرداد محمدزاده علمداری سرپرست کمیته امداد آذربایجان غربی در گفتگو با خبرنگار ما ضمن تبریک سالروز ازدواج حضرت فاطمه( س ) و حضرت علی (ع) و هفته ازدواج اظهار کرد: یکی از ماموریت‌های مهم کمیته امداد کمک و حمایت از امر ازدواج جوانان تحت حمایت این نهاد است و بر همین اساس در طول سال و بصورت ویژه در هفته ازدواج بسته خدمتی ازدواج و تحکیم بنیان خانواده به افراد مذکور ارائه می شود.

وی افزود: در این هفته ۲۶۲ نفر از جوانان تحت حمایت این نهاد هر نفر به ارزش ۷۰۰ میلیون ریال از کمک هزینه خرید جهیزیه بهره‌مند می شوند که می توانند از طریق پلتفرم های فروش کالا جهیزیه مورد نیاز خود را تهیه نمایند.

محمدزاده با اشاره به تشکیل ستاد جهیزیه با نام کوثر در این هفته گفت: ستاد کوثر با هدف برنامه‌ریزی برای بهره‌مندی حداکثری از ظرفیت‌های درون و برون سازمانی و ارتقای سطح کمی و کیفی عملکرد برنامه کمک به نیازمندان تشکیل شده است.

وی مساعدت به مزدوجین تحت حمایت در قالب کمک های بلاعوض، پرداخت وام های کارگشایی و اشتغال، تسهیل گری مقدمات ازدواج نیازمندان از طریق هم افزایی ظرفیت سازمان‌ها و خیریه ها، اعطای هدیه به زوج های جوان با مهریه پایین، ارائه آموزش‌های مهارت های زندگی، همسرداری، سبک زندگی اسلامی - ایرانی و تشویق و ترغیب زوج ها به فرزندآوری به جوانان تحت حمایت و برگزاری مشاوره های تخصصی ازدواج در کلینیک مشاوره طرف قرارداد از برنامه های ستاد استانی در هفته ازدواج می باشد.

سرپرست کمیته امداد آذربایجان غربی با اشاره به اینکه در راستای ترویج فرهنگ حسنه ازدواج و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در جامعه زمینه های لازم برای ازدواج موفق و پایدار دختران و پسران جوان و همچنین ازدواج مجدد سرپرست خانواده های تحت حمایت فراهم شده‌است؛ گفت: طی سال گذشته برای ۱۹۷۶ نفر از دختران و پسران در آستانه ازدواج دوره های مشاوره و راهنمایی به ارزش یک میلیارد و ۷۶۳ میلیون ریال و برای ۱۲۲۵ نفر نیز مهارت‌های زندگی حین ازدواج با یک میلیارد و ۹۳ میلیون ریال هزینه برگزار شد.

وی افزود: همچنین در مدت زمان مذکور برای ترویج و تشویق به ازدواج مجدد زنان سرپرست خانواده کلاس های آموزشی مشاوره ای با هدف توسعه ازدواج مجدد پایدار و موفق برای ۲۱۵۰ نفر برگزار شد که ۲۲ میلیارد و ۴۵ میلیون ریال هزینه داشت.

محمدزاده ارائه خدمات اشتغال به جوانان به ویژه زوجین جوان مستعد طرح های اشتغال را جزء اولویت‌های کمیته امداد عنوان کرد و گفت: در همین راستا برای ۱۰۵۷۵ نفر آموزش های مهارتی، کارآفرینی و کسب و کار مقدماتی با هزینه ۲۲ میلیارد و ۴۵ میلیون ریال ارائه شده است.

وی افزود: ۴۴ نفر نیز برای کاریابی به بنگاه‌های اقتصادی با ۵ میلیارد و ۲۸۴ میلیون و ۷۹۵ هزار ریال هزینه معرفی شده اند.

محمدزاده علمداری پرداخت تسهیلات اشتغال و اجرای طرح های اشتغال و خودکفایی به جوانان را یکی دیگر از برنامه های حمایتی کمیته امداد برشمرد که در این زمینه سال گذشته برای ۲۴۵۰ نفر مبلغ ۳ هزار و ۸۰۴ میلیارد و ۹۳۰ میلیون ریال پرداخت شده است.