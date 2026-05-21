همزمان با هفته فرهنگی شهرکرد، هنرمندان با خلق آثار خوشنویسی، یاد شهدای خدمت را گرامی داشتند.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ نگار شیخ پور - همزمان با هفته فرهنگی و نهمین نکوداشت «روز شهرکرد»، جمعی از هنرمندان خوشنویس و نقاش با برپایی گردهمایی در میدان امامزادگان دوخاتون، با خلق آثار هنری، یاد و خاطره رهبر شهید و رئیس‌جمهور شهید را گرامی داشتند.

این رویداد هنری که به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شهرکرد برگزار شد، بستری برای تجلی ارادت هنرمندان به آرمان‌های شهدای خدمت فراهم کرد.

در این گردهمایی که با استقبال پرشور شهروندان همراه بود، ۱۸ غرفه با حضور ۲۵ هنرمند برجسته حوزه نقاشی و خوشنویسی برپا شد و هنرمندان شرکت‌کننده با بهره‌گیری از قلم و مرکب، آثار خود را با مضامین ایثار، مقاومت و گرامیداشت یاد شهدای خدمت خلق کردند.

علاوه بر غرفه‌های هنری، به همت سازمان‌های مردم‌نهاد، غرفه دوخت رایگان پرچم جمهوری اسلامی ایران پیش‌بینی شده بود که با استقبال حاضران مواجه شد.

شهردار شهرکرد به همراه رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی و مدیر ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری شهرکرد با حضور در میدان امامزادگان دوخاتون، ضمن بازدید از آثار خلق شده، بر اهمیت جایگاه هنر در ترویج فرهنگ ایثار و همبستگی ملی تأکید کردند.

هفته فرهنگی و نهمین نکوداشت روز شهرکرد از ۲۲ اردیبهشت با برگزاری تور خبری خبرنگاران آغاز شد و تا اول خرداد ۱۴۰۵ با برگزاری پیاده‌روی خانوادگی به پایان می‌رسد.