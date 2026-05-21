باشگاه خبرنگاران جوان - یکصد و چهل و ششمین جلسه شورای سیاستگذاری راهیان نور کشور امروز (پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت) با حضور سردار بسیجی «بهمن کارگر» رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت و رئیس ستاد مرکزی راهیان نور کشور برگزار شد.

در این مراسم که اعضاء شورا و نمایندگان وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های کشوری و لشکری در حوزه راهیان نور حضور داشتند، شهید شاخص معرفی و شعار سال راهیان نور ۱۴۰۵ رونمایی و ابلاغ شد.

براساس این گزارش، حضرت آیت‌الله شهید «سیدعلی حسینی خامنه‌ای» به‌عنوان شهید شاخص سال معرفی و «لبیک یا خامنه‌ای» به‌عنوان شعار سال ۱۴۰۵ راهیان نور اعلام و ابلاغ شد.

منبع: روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی