دمیتری پولیانسکی، معاون نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد امروز پنجشنبه تأکید کرد که فعالیتهای نظامی کشورهای عضو ناتو در نزدیکی مرزهای روسیه به سطح دوران جنگ سرد رسیده است.
پولیانسکی در جریان نشست شورای دائم این سازمان گفت: «در مجموع، ما ثبت میکنیم که فعالیتهای نظامی کشورهای ناتو در نزدیکی مرزهای ما به سطح دوران جنگ سرد رسیده است.»
او افزود: «بنابراین، در حال حاضر ما نمیتوانیم روی عقلانیت همسایگان اروپایی خود حساب کنیم. هر آنچه در حال رخ دادن است، این باور را تقویت میکند که تا زمانی که پاسخ نظامی سختی از سوی ما داده نشود، غرور و گستاخی نظامی آنها از بین نخواهد رفت؛ در این میان، منطقه کالینینگراد اساسا میتواند به چاشنی قدرتمندی برای انفجار و شعلهور شدن این منازعه تبدیل شود.»
پولیانسکی یادآور شد که ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، پیش از این هشدار داده است که هرگونه تلاش برای محاصره منطقه کالینینگراد، چه رسد به تهاجم به آن ، منجر به تشدید بیسابقه تنشها خواهد شد.
او در ادامه گفت: «آیا میخواهید اراده ما را به آزمون بگذارید؟ بفرمایید، اما بعدا نگویید که به شما هشدار نداده بودیم!»
پولیانسکی همچنین توضیح داد که جایگزینی برای رویارویی نظامی میان روسیه و ناتو وجود دارد، اما برای یافتن این جایگزین، این ائتلاف نظامی باید از خود عقل سلیم و حسن نیت نشان دهد.
منبع: اسپوتنیک