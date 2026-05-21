باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - قاسم جعفریان مدیر عامل یک شرکت دانش بنیان در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به توسعه سامانههای هوشمند در مدیریت منابع آب و سلامت دیجیتال گفت: این مجموعه که اکنون محصولات خود را به بازارهای منطقهای از جمله عراق، امارات و افغانستان صادر میکند، با بهرهگیری از ترکیب نرمافزار، سختافزار و رباتیک، توانسته است از حالت «واکنش به بحران» به سمت «مدیریت پیشدستانه و بهینه» حرکت کند.
او افزود: در بخش سلامت، این مجموعه با ارائه سامانههای جامع مدیریت کلینیک (Clinic Management) و مدیریت بیمارستانی (HIS)، فرآیند درمان را از پذیرش و حسابداری تا ثبت نسخه الکترونیک و مدیریت پروندههای الکترونیک سلامت (EHR) به صورت یکپارچه و هوشمند کرده است. استفاده از تبلتهای اختصاصی برای درمانگران و اتصال مستقیم به پایگاههای بیمهای، دقت و سرعت تصمیمگیریهای پزشکی را افزایش داده است. در حال حاضر، بیش از ۱۰۰۰ مرکز درمانی و کلینیک در ایران از این زیرساختهای امن و استاندارد بهره میبرند.
جعفریان در پاسخ به چالشهای اقلیمی و بحران کمآبی گفت: این شرکت با طراحی سامانههای مدیریت بهرهوری و راندمان، از نصب تجهیزات سختافزاری در شبکهها تا کنترل از راه دور در مراکز دیسپچینگ (Dispatching) را مدیریت میکند. این رویکرد حتی شامل توسعه رباتهای نظارتی (CCTV) برای پایش شبکههای آب و فاضلاب نیز شده است تا مدیریت منابع آب از حالت سنتی به حالت روشمند و هوشمند تغییر کند.
مدیر عامل این شرکت دانشبنیان اظهار کرد: این مسیر موفقیت، از شناسایی دقیق شکافهای موجود در بازار و نیازهای واقعی صنایع آغاز شد. مجموعه [نام شرکت]با تکیه بر نیروی انسانی متخصص و تمرکز بر مهندسی محصولات کاربردی، اکنون در حال اجرای پروژههای ملی و گسترش سبد محصولات خود در حوزههای متنوعی همچون مدیریت بهای تمام شده محصولات کشاورزی است.