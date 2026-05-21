فناوران یک شرکت دانش بنیان با تمرکز بر توسعه سامانه‌های هوشمند بومی، موفق شده‌اند با پوشش نیاز‌های استراتژیک کشور در دو حوزه گام بلندی در جهت خودکفایی تکنولوژیک بردارند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - قاسم جعفریان مدیر عامل یک شرکت دانش بنیان در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به توسعه سامانه‌های هوشمند در مدیریت منابع آب و سلامت دیجیتال گفت: این مجموعه که اکنون محصولات خود را به بازار‌های منطقه‌ای از جمله عراق، امارات و افغانستان صادر می‌کند، با بهره‌گیری از ترکیب نرم‌افزار، سخت‌افزار و رباتیک، توانسته است از حالت «واکنش به بحران» به سمت «مدیریت پیش‌دستانه و بهینه» حرکت کند.

او افزود: در بخش سلامت، این مجموعه با ارائه سامانه‌های جامع مدیریت کلینیک (Clinic Management) و مدیریت بیمارستانی (HIS)، فرآیند درمان را از پذیرش و حسابداری تا ثبت نسخه الکترونیک و مدیریت پرونده‌های الکترونیک سلامت (EHR) به صورت یکپارچه و هوشمند کرده است. استفاده از تبلت‌های اختصاصی برای درمانگران و اتصال مستقیم به پایگاه‌های بیمه‌ای، دقت و سرعت تصمیم‌گیری‌های پزشکی را افزایش داده است. در حال حاضر، بیش از ۱۰۰۰ مرکز درمانی و کلینیک در ایران از این زیرساخت‌های امن و استاندارد بهره می‌برند.

جعفریان در پاسخ به چالش‌های اقلیمی و بحران کم‌آبی گفت: این شرکت با طراحی سامانه‌های مدیریت بهره‌وری و راندمان، از نصب تجهیزات سخت‌افزاری در شبکه‌ها تا کنترل از راه دور در مراکز دیسپچینگ (Dispatching) را مدیریت می‌کند. این رویکرد حتی شامل توسعه ربات‌های نظارتی (CCTV) برای پایش شبکه‌های آب و فاضلاب نیز شده است تا مدیریت منابع آب از حالت سنتی به حالت روشمند و هوشمند تغییر کند.

مدیر عامل این شرکت دانش‌بنیان اظهار کرد: این مسیر موفقیت، از شناسایی دقیق شکاف‌های موجود در بازار و نیاز‌های واقعی صنایع آغاز شد. مجموعه [نام شرکت]با تکیه بر نیروی انسانی متخصص و تمرکز بر مهندسی محصولات کاربردی، اکنون در حال اجرای پروژه‌های ملی و گسترش سبد محصولات خود در حوزه‌های متنوعی همچون مدیریت بهای تمام شده محصولات کشاورزی است.

برچسب ها: دانش بنیان ، فناوری جدید
خبرهای مرتبط
ایران سومین تولیدکننده دستگاه سامانه جراحی هوشمند با دقت بالا در دنیا
ساخت دستگاه تصویربرداری سه بعدی دقت بالا مبتنی بر فناوری لیزر
بومی سازی دستگاه ویسکومتر فشار بالا و دمای بالا به همت فناوران ایرانی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۲ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
فناوری؟ هههه
۰
۱
پاسخ دادن
میزان تأثیر سوابق تحصیلی در کنکور ۱۴۰۵ اعلام شد
عقب‌نشینی دانشگاه پیام‌نور از برگزاری آزمون‌های حضوری
راه اندازی درمانگاه جامع اورولوژی، قلب و ارتوپدی در آینده‌ای نزدیک/ ارائه خدمات رایگان به دهک‌های پایین
فردا آخرین مهلت ثبت نام کنکور و دانشجو معلمان
مدارس حق تغییر طرح و رنگ لباس فرم دانش‌آموزان را تا ۳ سال ندارند
آخرین اخبار
مدارس حق تغییر طرح و رنگ لباس فرم دانش‌آموزان را تا ۳ سال ندارند
فردا آخرین مهلت ثبت نام کنکور و دانشجو معلمان
عقب‌نشینی دانشگاه پیام‌نور از برگزاری آزمون‌های حضوری
میزان تأثیر سوابق تحصیلی در کنکور ۱۴۰۵ اعلام شد
راه اندازی درمانگاه جامع اورولوژی، قلب و ارتوپدی در آینده‌ای نزدیک/ ارائه خدمات رایگان به دهک‌های پایین
ایرانی‌ها سالانه ۲۵۰ میلیون سرُم تزریق می‌کنند
همه کلاس‌های دانشجویان تحصیلات تکمیلی حضوری شد
وقتی کتاب با خواننده سخن می‌گوید: عصر جدیدِ هوش مصنوعی در دنیای کلمات
دانش‌بنیان‌های ایرانی مرز‌های فناوری را جابه‌جا می‌کنند
احیای رصدخانه مراغه، تجلی «خِرَد» در گذر از تاریکی‌های تاریخی