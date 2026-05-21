باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - خبرگزاری آمریکایی «بلومبرگ» گزارش داد که چندین موضوع کلیدی نشاندهنده افزایش نگرانی در میان قانونگذاران جمهوریخواه در کنگره است. در شرایطی که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا در حال آزمودن مرزهای نفوذ خود در کنگره و به رخ کشیدن قدرتش در انتخابات مقدماتی است، همزمان تلاش میکند نمایندگان حزب خود را به پذیرش ایدههای غیرمحبوبی مجبور کند که میتواند بار سنگینی را در انتخابات نوامبر آینده بر دوش بسیاری از آنها بگذارد.
دادهها حاکی از آن است که بخشی از مخالفتهای نمایندگان همزمان با آغاز جلسه رایگیری در مجلس سنا در حال شکلگیری است؛ جلسهای که هدف آن سنجش میزان پاسخگویی جمهوریخواهان به طرحهای ترامپ است، بهویژه پیشنهاد او برای ایجاد یک صندوق ۱.۷۷۶ میلیارد دلاری به منظور مبارزه با آنچه او «سیاسیکاری» در پیگردهای قضایی دولتی مینامد، همچنین تامین بودجه سالن جشنهای کاخ سفید که به دلیل ترس از پیامدهای انتخاباتی، خطر رها شدن آن وجود دارد.
در همین راستا، مجلس نمایندگان خود را برای رایگیری دیگری در خصوص «اختیارات جنگی» آماده میکند که شاخصی برای میزان حمایت حزب جمهوریخواه از یک جنگ غیرمحبوب است که به پایان سومین ماه خود نزدیک میشود.
دموکراتها به رهبری چاک شومر، رهبر اکثریت سنا، به دنبال آن هستند تا با تحمیل این رایگیریها، رقبای خود را در تنگنا قرار داده و آنها را وادار کنند تا مواضع خود را علنا اعلام کنند. شومر در صحن مجلس با لحنی طعنهآمیز پرسید: «آیا شما با این صندوق رشوه، این صندوق شیطانی و فاسد هستید یا علیه آن؟»
در حالی که کنگره این هفته مشغول طرحهای ترامپ بود، نظرسنجی جدید شبکه «فاکس نیوز» نشان داد که ۷۷ درصد از رایدهندگان وضعیت اقتصادی را بد توصیف میکنند، در حالی که ۷۶ درصد با روش مدیریت تورم مخالف هستند.
این آرقام همان چیزی است که سناتور جمهوریخواه، بیل کسیدی را که اخیرا در انتخابات مقدماتی قافیه را به نامزد مورد حمایت ترامپ باخته است وادار کرد تا تاکید کند اولویتهای شهروندان بر مقابله با هزینههای زندگی و تامین سوخت تمرکز دارد، نه بر ایجاد صندوقهای میلیاردی برای رئیسجمهور و متحدانش که فاقد پاسخگویی یا هرگونه پیشینه قانونی است.
در تایید این شکاف، برایان فیتزپاتریک، نماینده جمهوریخواه، تهدید به «لغو صندوق سیاسیکاری» کرد و سوالاتی را از تود بلانش، سرپرست دادستانی کل، درباره اهداف قانونی دقیق این صندوق و میزان بهرهمندی افراد محکوم شده در پروندههای کیفری یا مرتبط با اقدامات خشونتآمیز از آن، مطرح نمود. فیتزپاتریک پیش از این به قطعنامه پایان دادن به جنگ با ایران رای مثبت داده بود، طرحی که به دلیل تساوی آرا شکست خورد.
با این حال، ممکن است همین قطعنامه امروز دوباره مطرح شود؛ چرا که این طرح پس از پیوستن یکی از نمایندگان دموکرات به صف موافقان، به گام تصویب فعلی نزدیک شده است. این نماینده دموکرات در گفتوگو با وبسایت «اکسیوس» حمایت خود را از این قطعنامه اعلام کرد.
این خبرگزاری تاکید کرد که اگرچه برخی از این رایگیریها جنبه نمادین دارد، اما نشان میدهد با وجود قدرت ترامپ در انتخابات مقدماتی حزب جمهوریخواه، اعضای این حزب به انتخابات سراسری پیشرو نیز چشم دوختهاند.
منبع: المیادین