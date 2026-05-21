ماموران انتظامی لنگرود پس از وقوع یک فقره قتل، قاتل را به همراه همدستانش دستگیر کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان _ در پی اعلام وقوع یک فقره نزاع و درگیری دسته جمعی در  شهر لنگرود، ماموران انتظامی شهرستان، بلافاصله به محل اعزام شدند.

با حضور ماموران از ادامه درگیری سریعا جلوگیری و معلوم شد در این نزاع دسته جمعی، فردی ۲۵ ساله بر اثر درگیری با سلاح گرم به قتل رسیده است. 

ماموران انتظامی شهرستان قاتل ۲۶ ساله این پرونده به همراه ۲ نفر از همدستانش را شناسایی و در حین فرار دستگیر کردند.

سلاح گرم  به کار گرفته شده در ارتکاب قتل کشف و بنا بر تحقیقات پلیس علت وقوع قتل مشکلات شخصی بوده است.

منبع : اطلاع رسانی پلیس 

برچسب ها: قاتل ، پلیس
خبرهای مرتبط
قتل در خیابان نبرد، با خودکشی قاتل به پایان رسید
زندان سرانجام کار قاتل فراری
قاتل فراری با شلیک پلیس در رودبار زمین گیر شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
اقدام محلی، اثرگذاری جهانی؛ گیلان گنجینه‌ای از تنوع زیستی ایران + فیلم
آخرین اخبار
اقدام محلی، اثرگذاری جهانی؛ گیلان گنجینه‌ای از تنوع زیستی ایران + فیلم
تردد خودرو‌های پلاک منطقه آزاد انزلی در ۵ استان آزاد شد
قاتل فراری  در لنگرود دستگیر شد
ضرورت ایجاد مدیریت یکپارچه در تجارت
جابه‌جایی ۶ میلیون تن کالا از بنادر جنوبی