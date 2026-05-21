باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهور بلاروس می‌گوید که کشور او «کاملا» برای جنگ آماده است؛ او در عین حال تصریح کرد که این آمادگی «برای احتیاط» است و بلاروس قصد ندارد در جنگ اوکراین درگیر شود، مگر اینکه به آن حمله شود.

لوکاشنکو گفت: «ملت اوکراین خواهان جنگ علیه ملت بلاروس نیست؛ و ما هر کاری خواهیم کرد تا مطمئن شویم که این جنگ اتفاق نمی‌افتد.»

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین شب گذشته مدعی شد که روسیه قصد دارد جبهه جدیدی را در جنگ بگشاید و حملاتی را از کشور بلاروس آغاز کند.

زلنسکی در جلسه‌ای که با اعضای سرویس امنیتی اوکراین برگزار کرد، گفت: حمله روسیه ممکن است از مسیر بلاروس-بریانسک انجام شود و در نهایت پایتخت اوکراین را هدف قرار دهد.

