باشگاه خبرنگاران جوان- علیرضا گلپایگان روز پنجشنبه در بازدید از طرحهای بازآفرینی شهر یاسوج با اشاره به شرایط کشور پس از جنگ تحمیلی اخیر اظهار کرد: با وجود شرایط دشوار ناشی از جنگ تلاش شد تمامی صورت وضعیتهای رسیده به شرکت از سراسر کشور تعیین تکلیف شود.
وی افزود: ظرف حدود ۲تا سه هفته، نزدیک به پنج هزار میلیارد ریال صورت وضعیت توسط همکاران بررسی و پرداخت شده است.
گلپایگان ابراز داشت:در استان کهگیلویه و بویراحمد نیز مقرر شد وضعیت چند پیمانکار که هنوز مطالبات آنان تسویه نشده بررسی شود و به محض بارگذاری و تأیید صورتوضعیتها در سامانه، حداکثر ظرف یک هفته پرداختها انجام شود.
وی ادامه داد: سال گذشته در حوزه بهسازی معابر و آسفالتریزی، حدود ۸۰ هزار تن قیر رایگان به ۳۰۰ شهر کشور اختصاص یافت.
گلپایگانی عنوان کرد: برخی استانها از جمله فارس، اصفهان، خراسان، استانهای غربی و مرکزی عملکرد بسیار خوبی در جذب و استفاده از قیر رایگان داشتهاند.
وی با بیان اینکه برنامهریزی سهسالهای برای ساماندهی و آسفالت کوچههای خاکی در محدودههای هدف بازآفرینی تدوین شده، گفت: یک سال از این برنامه سپری شد که امیدواریم با تداوم همین روند، طی ۲ سال آینده شاهد ارتقای کیفیت معابر و فضاهای زندگی در بافتهای ناکارآمد شهری باشیم.
معاون بازآفرینی شهری وزارت راه و شهرسازی با اشاره به وضعیت بافتهای ناکارآمد شهری در یاسوج گفت: حدود سه هزار و ۶۰۹ هکتار از محدوده شهر یاسوج را سکونتگاههای غیررسمی و بافتهای فرسوده تشکیل میدهد.
وی اظهار کرد: در شهر سیسخت پروژه توسعه فضای فرهنگی، یک مدرسه و یک کتابخانه در حال احداث است که مسوولان اجرایی به دلیل افزایش قیمتها با مشکلاتی در تأمین مالی مواجه شدهاند.
گلپایگان افزود: مقرر شد در چارچوب قوانین و مقررات، همه ظرفیتهای ممکن برای کمک به پیمانکاران و جلوگیری از توقف پروژهها به کار گرفته شود.
وی ابراز کرد:همچنین از همکاران خواسته شده تمامی صورتوضعیتهای تأیید شده را ارسال کنند تا در کوتاهترین زمان ممکن پرداخت انجام شود.
معاون بازآفرینی شهری وزارت راه و شهرسازی با اشاره به ظرفیتهای گردشگری سیسخت و پادنا تصریح کرد: این مناطق از موقعیت کم مانندی برای توسعه گردشگری برخوردارند و این حوزه میتواند به توانمندسازی ساکنان محلات کمک کند.
معاون بازآفرینی شهری وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد: طرح جامع و تفصیلی جدید یاسوج باید با رویکرد حل مسئله و بهبود شرایط محیط شهری تدوین شود، تا مدیریت شهری در تبدیل ساختار کالبدی روستاهای الحاق شده به یک شهر مدرن با چالشهای دشواری روبهرو است.
۵۲۰ پروژه بازآفرینی شهری کشور در حال اجراست
وی همچنین از بازدید یک پروژه مشارکتی میان شرکت بازآفرینی شهری و بخش خصوصی در یاسوج خبر داد و گفت: پیشنهادات مطرح شده از سوی شریک پروژه در دست بررسی قرار دارد.
همچنین چند پروژه خدماتی دیگر در این شهر مورد بازدید قرار گرفت و مسائل و مشکلات آنها با حضور مدیریت شهری، مسئولان راه و شهرسازی و پیمانکاران بررسی شد.
اجرای ۳۰ پروژه بازآفرینی شهری در کهگیلویه و بویراحمد
مدیرکل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد نیز در این بازدید در دست اجرا بودن ۳۰ پروژه در حوزه بازآفرینی شهری در سطح استان خبر داد.
علی پارسایی افزود: همچنین هشت پروژه مربوط به تأمین و توزیع قیر در شهرهای یاسوج، دوگنبدان، سیسخت و لنده در دست اجراست که در مجموع برای این پروژهها ۴ هزار تن قیر پیشبینی شده است.
وی با اشاره به میزان قیر تخصیصیافته تاکنون اظهار کرد: از مجموع سهمیه تعیینشده، تاکنون یکهزار و ۵۰ تن قیر عرضه شد که از این میزان، ۶۳۰ تن در شهر یاسوج و در سه محله نحفآباد، معصومآباد و شرفآباد توزیع شده است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان ادامه داد: در شهر دوگنبدان نیز ۲۲۰ تن قیر در محله سادات اختصاص یافته و در شهر دهدشت ۱۱۰ تن و در شهر لیکک نیز ۱۰۰ تن قیر توزیع شده است.
وی تأکید کرد: اجرای این پروژهها با هدف بهسازی معابر، ارتقای زیرساختهای شهری و بهبود کیفیت زندگی ساکنان محلات هدف بازآفرینی در دستور کار قرار دارد و روند اجرایی آنها با جدیت ادامه خواهد داشت.