باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - فرشاد طهماسبی امجد مدیر عامل یک شرکت دانش‌بنیان در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در سال‌های اخیر، موج نوآوری دیجیتال در ایران چنان گسترده و عمیق شده است که مرز‌های سنتی میان تخصص‌های فنی و خلاقیت‌های محلی را کم‌رنگ کرده است. ما اکنون در مقطعی از تاریخ هستیم که فناوری دیگر تنها یک ابزار جانبی نیست، بلکه به ستون فقرات توسعه اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است. از قلب مناطق مختلف کشور، به‌ویژه در شرق ایران، جنبشی از جوانان متخصص شکل گرفته است که با هدف «دموکراتیزه کردن فناوری»، پیچیدگی‌های مهندسی را از میان برداشته و امکان دستیابی به دنیای دیجیتال را برای همگان فراهم کرده‌اند.

او افزود: یکی از بارزترین جلوه‌های این حرکت، ظهور پلتفرم‌های بومی تولید اپلیکیشن است که تحولی بنیادین در زنجیره ارزش تولید نرم‌افزار ایجاد کرده‌اند. در گذشته، تحقق یک ایده دیجیتال مستلزم سرمایه‌گذاری‌های سنگین و به‌کارگیری تیم‌های تخصصی برنامه‌نویسی بود؛ اما امروزه، مجموعه‌های پیشرو (از جمله شرکت‌های فناور مستقر در بیرجند) توانسته‌اند با طراحی سامانه‌هایی مبتنی بر ماژول‌های آماده، این مسیر را هموار کنند.

طهماسبی بیان کرد: این پلتفرم‌ها با حذف نیاز به دانش پیچیده کدنویسی، به صاحبان ایده اجازه می‌دهند تا تنها با چیدمان و انتخاب‌های هوشمندانه، اپلیکیشن‌های خود را در سه نسخه اندروید، iOS و وب منتشر کنند. این سازوکار، نه تنها سرعت توسعه را به شکلی چشمگیر افزایش داده و هزینه‌ها را کاهش می‌دهد، بلکه با ایجاد یک منظومه آموزشی و حمایتی (شامل آموزش‌های تصویری و راهنما‌های گام‌به‌گام)، سواد دیجیتال را در سطح منطقه ارتقا داده و اعتماد به محصولات بومی را در میان کسب‌وکار‌های کوچک تقویت می‌کند.

او ادامه داد: تاریخ نشان داده است که ترس از فناوری، همواره همراه با ظهور ابزار‌های نوین بوده است؛ همان‌گونه که ورود نرم‌افزار‌های نقشه‌کشی مهندسان معمار را نگران کرد، امروزه نیز هوش مصنوعی دغدغه بسیاری از مشاغل را برانگیخته است. با این حال، تحلیل‌های عمیق نشان می‌دهد که هوش مصنوعی نه یک «جایگزین»، بلکه یک «تسهیل‌گر و مکمل» است. کسانی که این ابزار را به عنوان فرصتی برای ارتقای سرعت و دقت خود می‌پذیرند، نه تنها جایگاه شغلی خود را حفظ می‌کنند، بلکه درآمد و کارایی خود را به سطحی بی‌سابقه می‌رسانند. در واقع، خطر اصلی نه از سوی هوش مصنوعی، بلکه از سوی افرادی است که از بهره‌گیری از این ابزار‌های نوین سرباز می‌زنند.

مدیر عامل این شرکت دانش بنیان گفت: این تحول هوشمند، در یکی از کهن‌ترین صنایع بشر یعنی «نشر و چاپ» نیز به وضوح مشهود است. با گذار از چاپ‌های مکانیکال و سنتی به سمت فناوری‌های دیجیتال و آفست پیشرفته، زنجیره ارزش کتاب دچار دگرگونی شده است.

وی ادامه داد: امروزه هوش مصنوعی در قلب فرآیند تولید محتوا حضور دارد. استناد به آمار‌های انجمن نویسندگان آمریکا نشان می‌دهد که بخش بزرگی از تولیدات در حوزه نشر، از ایده‌پردازی و شخصیت‌پردازی گرفته تا الگو‌های نگارشی، تحت هدایت هوش مصنوعی قرار دارد. اگرچه نگرانی‌هایی در مورد اصالت اثر (اینکه آیا اثر محصول ذهن انسان است یا ماشین) وجود دارد، اما حقیقت این است که نباید از بحث اصالت عبور کرد و به بحث «بهره‌وری» رسید. هدف اصلی، استفاده درست از این ابزار در چرخه تولید است تا بتوان محصولی با کیفیت بالاتر و درک بهتر از نیاز مخاطب ارائه داد.

او گفت: از آغاز قرن گذشته تا امروز، صنعت کتاب و فناوری با تغییراتی دهه‌به‌دهه تجربه شده است. ما در آستانه عصری هستیم که در آن، فناوری‌های دیجیتال و هوش مصنوعی، آینده انسان را رقم می‌زنند. موفقیت در این عصر، در گروِ پذیرش این واقعیت است که فناوری، ابزاری برای توانمندسازی انسان است؛ ابزاری که اگر با درایت و دانش به کار گرفته شود، می‌تواند مرز‌های خلاقیت را جابه‌جا کرده و مسیر رشد را برای نسل‌های آینده هموار سازد.