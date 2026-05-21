تکنولوژی‌های نوظهور، از جمله هوش مصنوعی، در حال بازتعریف کامل تجربه کتاب‌خوانی و تحول ساختاری در صنعت نشر هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی -  فرشاد طهماسبی امجد مدیر عامل یک شرکت دانش‌بنیان در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در سال‌های اخیر، موج نوآوری دیجیتال در ایران چنان گسترده و عمیق شده است که مرز‌های سنتی میان تخصص‌های فنی و خلاقیت‌های محلی را کم‌رنگ کرده است. ما اکنون در مقطعی از تاریخ هستیم که فناوری دیگر تنها یک ابزار جانبی نیست، بلکه به ستون فقرات توسعه اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است. از قلب مناطق مختلف کشور، به‌ویژه در شرق ایران، جنبشی از جوانان متخصص شکل گرفته است که با هدف «دموکراتیزه کردن فناوری»، پیچیدگی‌های مهندسی را از میان برداشته و امکان دستیابی به دنیای دیجیتال را برای همگان فراهم کرده‌اند.

او افزود: یکی از بارزترین جلوه‌های این حرکت، ظهور پلتفرم‌های بومی تولید اپلیکیشن است که تحولی بنیادین در زنجیره ارزش تولید نرم‌افزار ایجاد کرده‌اند. در گذشته، تحقق یک ایده دیجیتال مستلزم سرمایه‌گذاری‌های سنگین و به‌کارگیری تیم‌های تخصصی برنامه‌نویسی بود؛ اما امروزه، مجموعه‌های پیشرو (از جمله شرکت‌های فناور مستقر در بیرجند) توانسته‌اند با طراحی سامانه‌هایی مبتنی بر ماژول‌های آماده، این مسیر را هموار کنند.

طهماسبی بیان کرد: این پلتفرم‌ها با حذف نیاز به دانش پیچیده کدنویسی، به صاحبان ایده اجازه می‌دهند تا تنها با چیدمان و انتخاب‌های هوشمندانه، اپلیکیشن‌های خود را در سه نسخه اندروید، iOS و وب منتشر کنند. این سازوکار، نه تنها سرعت توسعه را به شکلی چشمگیر افزایش داده و هزینه‌ها را کاهش می‌دهد، بلکه با ایجاد یک منظومه آموزشی و حمایتی (شامل آموزش‌های تصویری و راهنما‌های گام‌به‌گام)، سواد دیجیتال را در سطح منطقه ارتقا داده و اعتماد به محصولات بومی را در میان کسب‌وکار‌های کوچک تقویت می‌کند.

او ادامه داد: تاریخ نشان داده است که ترس از فناوری، همواره همراه با ظهور ابزار‌های نوین بوده است؛ همان‌گونه که ورود نرم‌افزار‌های نقشه‌کشی مهندسان معمار را نگران کرد، امروزه نیز هوش مصنوعی دغدغه بسیاری از مشاغل را برانگیخته است. با این حال، تحلیل‌های عمیق نشان می‌دهد که هوش مصنوعی نه یک «جایگزین»، بلکه یک «تسهیل‌گر و مکمل» است. کسانی که این ابزار را به عنوان فرصتی برای ارتقای سرعت و دقت خود می‌پذیرند، نه تنها جایگاه شغلی خود را حفظ می‌کنند، بلکه درآمد و کارایی خود را به سطحی بی‌سابقه می‌رسانند. در واقع، خطر اصلی نه از سوی هوش مصنوعی، بلکه از سوی افرادی است که از بهره‌گیری از این ابزار‌های نوین سرباز می‌زنند.

مدیر عامل این شرکت دانش بنیان گفت: این تحول هوشمند، در یکی از کهن‌ترین صنایع بشر یعنی «نشر و چاپ» نیز به وضوح مشهود است. با گذار از چاپ‌های مکانیکال و سنتی به سمت فناوری‌های دیجیتال و آفست پیشرفته، زنجیره ارزش کتاب دچار دگرگونی شده است. 

وی ادامه داد: امروزه هوش مصنوعی در قلب فرآیند تولید محتوا حضور دارد. استناد به آمار‌های انجمن نویسندگان آمریکا نشان می‌دهد که بخش بزرگی از تولیدات در حوزه نشر، از ایده‌پردازی و شخصیت‌پردازی گرفته تا الگو‌های نگارشی، تحت هدایت هوش مصنوعی قرار دارد. اگرچه نگرانی‌هایی در مورد اصالت اثر (اینکه آیا اثر محصول ذهن انسان است یا ماشین) وجود دارد، اما حقیقت این است که نباید از بحث اصالت عبور کرد و به بحث «بهره‌وری» رسید. هدف اصلی، استفاده درست از این ابزار در چرخه تولید است تا بتوان محصولی با کیفیت بالاتر و درک بهتر از نیاز مخاطب ارائه داد.

او گفت: از آغاز قرن گذشته تا امروز، صنعت کتاب و فناوری با تغییراتی دهه‌به‌دهه تجربه شده است. ما در آستانه عصری هستیم که در آن، فناوری‌های دیجیتال و هوش مصنوعی، آینده انسان را رقم می‌زنند. موفقیت در این عصر، در گروِ پذیرش این واقعیت است که فناوری، ابزاری برای توانمندسازی انسان است؛ ابزاری که اگر با درایت و دانش به کار گرفته شود، می‌تواند مرز‌های خلاقیت را جابه‌جا کرده و مسیر رشد را برای نسل‌های آینده هموار سازد.

برچسب ها: هوش مصنوعی ، کتاب خوانی
خبرهای مرتبط
ارتقای فرهنگ مطالعه پیش نیاز توسعه فرهنگی است
علیزاده در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح کرد؛
تبدیل برخی از پایان نامه‌های برگزیده دانشجویی به کتاب
بهار مهربانی در کتابخانه‌های عمومی کردستان اجرا می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۰ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
ما که فعلاً تو عصر حجر و عصر قطع ارتباطات زندگی می کنیم
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۴ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
الان اینترنت نیست، چگونه از هوش مصنوعی استفاده می‌کنند
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۵ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
بله اینترنت رو نمیخواد وصل کنید 😁🥱😁🥱😁🥱
۰
۰
پاسخ دادن
میزان تأثیر سوابق تحصیلی در کنکور ۱۴۰۵ اعلام شد
عقب‌نشینی دانشگاه پیام‌نور از برگزاری آزمون‌های حضوری
راه اندازی درمانگاه جامع اورولوژی، قلب و ارتوپدی در آینده‌ای نزدیک/ ارائه خدمات رایگان به دهک‌های پایین
فردا آخرین مهلت ثبت نام کنکور و دانشجو معلمان
مدارس حق تغییر طرح و رنگ لباس فرم دانش‌آموزان را تا ۳ سال ندارند
آخرین اخبار
مدارس حق تغییر طرح و رنگ لباس فرم دانش‌آموزان را تا ۳ سال ندارند
فردا آخرین مهلت ثبت نام کنکور و دانشجو معلمان
عقب‌نشینی دانشگاه پیام‌نور از برگزاری آزمون‌های حضوری
میزان تأثیر سوابق تحصیلی در کنکور ۱۴۰۵ اعلام شد
راه اندازی درمانگاه جامع اورولوژی، قلب و ارتوپدی در آینده‌ای نزدیک/ ارائه خدمات رایگان به دهک‌های پایین
ایرانی‌ها سالانه ۲۵۰ میلیون سرُم تزریق می‌کنند
همه کلاس‌های دانشجویان تحصیلات تکمیلی حضوری شد
وقتی کتاب با خواننده سخن می‌گوید: عصر جدیدِ هوش مصنوعی در دنیای کلمات
دانش‌بنیان‌های ایرانی مرز‌های فناوری را جابه‌جا می‌کنند
احیای رصدخانه مراغه، تجلی «خِرَد» در گذر از تاریکی‌های تاریخی