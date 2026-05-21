باشگاه خبرنگاران جوان- حمیدرضا خانمحمدی رییس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس ضمن دیدار با خیرین مدرسهساز و بررسی میدانی آخرین وضعیت پروژههای عمرانی، از آغاز عملیات اجرایی ۲ واحد آموزشی جدید در مناطق کمبرخوردار غرب استان خبر داد.
عملیات اجرایی مدرسه ۹ کلاسه شهرستان گمیشان با زیربنای هزار و ۴۰ مترمربع و اعتبار اولیه ۶۵۰ میلیارد ریال، با مشارکت خیر نیکاندیش «نازمحمد ولیپور» آغاز شد.
این مدرسه که در زمینی به مساحت پنج هزار مترمربع ساخته میشود، ظرفیت پذیرش ۲۷۰ دانشآموز را خواهد داشت.
در ادامه، مراسم آغاز ساخت مدرسه ۱۰ کلاسه «شهید جمشیدی» در بندرترکمن برگزار شد.
این پروژه که یکی از مطالبات دیرینه مردم منطقه به شمار میرود، با استانداردهای مقاومسازی در برابر زلزله (نوع یک) و بهرهمندی از سامانه گرمایشی استاندارد طراحی شده است.
عبدالجلال ایری، نماینده مردم غرب استان در مجلس شورای اسلامی در حاشیه این مراسم گفت: منطقه غرب استان سالها از کمبود فضای آموزشی رنج میبرد که با همراهی سازمان نوسازی و خیرین، گام بلندی برای جبران این عقبماندگی برداشته شد.
رییس سازمان نوسازی مدارس در ادامه سفر خود، از خوابگاه دانشجویی دانشگاه فرهنگیان گلستان بازدید کرد.
این پروژه که سالها نیمهتمام مانده بود، اکنون با ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجراست.
خانمحمدی با انتقاد از کندی کار پیمانکار قبلی، دستور تعویض پیمانکار و استفاده از حداکثر ظرفیت شبانهروزی را صادر کرد.
همچنین وی از مدرسه ۶ کلاسه روستای سرکلاته خرابشهر (کردکوی) بازدید کرد.
این پروژه که با همت «محمد یوری» (خیر مدرسهساز) در حال احداث است، ۷۵ درصد پیشرفت دارد.
قدرتاله نظری، مدیرکل آموزش و پرورش گلستان نیز گفت: استان گلستان با کمبود هزار و ۲۰۰ کلاس درس مواجه است که با این سفر و قولهای مساعد داده شده، امیدواریم تا ابتدای سال تحصیلی آینده ۳۰۰ کلاس جدید به چرخه آموزشی استان اضافه شود.
یکی از مهمترین برنامههای سفر، بازدید از پروژه در حال احداث مدرسه اوتیسم شهر گرگان بود.
این پروژه که اولین مرکز تخصصی اوتیسم در شرق استان محسوب میشود، با زیربنای ۸۰۰ مترمربع در ۲ طبقه طراحی شده است.
امید شهریاری، رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی گلستان در این بازدید گفت: بیش از ۲۰۰ دانشآموز طیف اوتیسم در استان شناسایی شدهاند که بسیاری از آنها به دلیل نبود فضای مناسب، از خدمات تخصصی محروم هستند. تکمیل این پروژه یک ضرورت انسانی و آموزشی است.
خانمحمدی با ابراز رضایت از کیفیت اجرای سازه، دستور تزریق فوری ۱۵۰ میلیارد ریال اعتبار اضافه برای تکمیل تجهیزات تخصصی این مرکز را صادر کرد.
رییس سازمان نوسازی مدارس همچنین از اردوگاه دانشآموزی جزیره آشوراده بازدید کرد.
این اردوگاه که تنها مرکز رفاهی-آموزشی دانشآموزان در شمال کشور محسوب میشود، در سالهای اخیر به دلیل فرسودگی، کاربری خود را از دست داده بود.
مدیذکل آموزش و پرورش گلستان در تشریح وضعیت این پروژه گفت: تاکنون پنج سوئیت با هزینه ۵۰۰ میلیارد ریال بازسازی و آماده بهرهبرداری شده و برنامه داریم در فاز دوم، ۱۵ سوئیت دیگر و یک سالن اجتماعات ۳۰۰ نفری احداث کنیم.
در حاشیه این سفر، جلسه مجمع خیرین مدرسهساز گلستان با حضور خانمحمدی برگزار شد.
وی در این نشست با اهدای لوح تقدیر از زحمات ۲۵ ساله «حاج محمدحسین کمیلی» رییس مجمع تجلیل کرد.
خانمحمدی در این نشست با اشاره به حملات اخیر رژیم صهیونیستی به مدرسه «شجره طیبه» میناب گفت: آنها فکر میکنند با تخریب یک مدرسه میتوانند اراده ما را بشکنند، اما غافلند که در ایران اسلامی، به ازای هر کلاسی که تخریب میشود، ده کلنگ بر زمین میخورد.