قائم مقام نمایشگاه کتاب تهران گفت: بیش از ۳۲۴ هزار نسخه کتاب تا روز ششم از نمایشگاه مجازی خریداری شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - ابراهیم حیدری؛ مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران و قائممقام نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران، تازهترین آمار فروش هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران را از تاریخ ۲۶ اردیبهشتماه تا ساعت ۱۴ روز پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ اعلام کرد.
ابراهیم حیدری مطرح کرد: براساس دادههای سامانه نمایشگاه، ۴۷۳ هزار و ۹۴۲ کتاب در بخشهای چاپی و دیجیتال از سوی ناشران در معرض فروش قرار گرفته است.
وی ادامه داد: پس از گذشت نیمی از این رویداد فرهنگی میزان سفارشهای مخاطبان با رشد چشمگیری همراه بود و ۱۳۰ هزار و ۲۴۵ سفارش در سامانه نمایشگاه مجازی کتاب هفتم ثبت شده است. همچنین طبق گزارشها تا ساعت ۱۴ روز پنجشنبه (۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵) ۸۶ هزار و ۶۴۲ عنوان کتاب به فروش رسیده است.
مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران در ادامه به آمار فروش بر اساس نسخههای فروختهشده اشاره کرد و گفت: همچنین این میزان فروش شامل ۳۲۴ هزار و ۹۳۱ نسخه کتاب است؛ از این میان ۲۹۰هزار و ۵۷۰ نسخه کتاب، چاپی بوده و ۳۴هزار و ۳۶۱ نسخه کتاب نیز جزو آثار دیجیتال است.
ابراهیم حیدری در پایان گفت: این میزان فروش نشاندهنده تداوم استقبال مخاطبان از خرید کتاب در بستر نمایشگاه مجازی کتاب تهران و مشارکت گسترده ناشران در این رویداد فرهنگی است.
هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران از بیستوششم اردیبهشت تا دوم خرداد (۱۴۰۵) با شعار «بخوانیم برای ایران» در نشانی book.icfi.ir برگزار میشود.