باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - سال ۲۰۲۶ در رژیم تروریستی اسرائیل یک سال انتخاباتی به شمار میرود؛ آن هم پس از انتخابات سال ۲۰۲۲ که اکثریت کنست (پارلمان رژیم) را به احزاب راستگرای افراطی بخشید و بنیامین نتانیاهو را در راس ائتلافی که «افراطیترین» ائتلاف در تاریخ این رژیم توصیف شد، به ریاست کابینه بازگرداند.
اگرچه موعد انتخابات در این سال چندان دور نبود و برای ۲۷ اکتبر ۲۰۲۶ تعیین شده بود، اما بحرانها و فشارهای سیاسی و نظامی پیش روی نتانیاهو و ائتلافش، مسیر را به سمت انتخابات زودهنگام برای «کنست» سوق داد. اما در سایه جنگی که رژیم تروریستی اسرائیل آن را در منطقه روشن کرده، در داخل رژیم چه میگذرد؟
صحن علنی «کنست» (چهارشنبه) لایحه انحلال خود را در دور مقدماتی با اکثریت «استثنایی» ۱۱۰ عضو تصویب کرد. این در حالی بود که بر اساس گزارش روزنامه صهیونیستی «معاریو»، نتانیاهو، یسرائیل کاتس وزیر جنگ، ایتامار بنگویر وزیر امنیت داخلی و آریه درعی رئیس حزب «شاس» به دلیل «رایزنیهای امنیتی همزمان»، در جلسه رایگیری حضور نداشتند.
پس از این، مقرر است که لایحه به کمیته «کنست» ارجاع داده شود و سپس در ادوار اول، دوم و سوم به تصویب برسد. تنها در دور سوم است که به اکثریتی حداقل ۶۱ عضوی در کنست نیاز خواهد بود. روزنامه معاریو روشن کرد که تا آن زمان، هنوز امکان متوقف کردن سیاسی این روند وجود دارد، اما پس از رایگیری با چنین اکثریتی در دور مقدماتی، «هرگونه تلاشی از این دست برای همه طرفها بسیار پیچیدهتر و پرهزینهتر خواهد شد.»
روزنامه «معاریو» حرکت به سمت انحلال کنست را یک مسیر «تاکتیکی حسابشده» میداند که ائتلاف حاکم از طریق آن تلاش میکند نخهای بازی داخلی را در دست بگیرد، ائتلافها را بازآرایی کند و «جدول زمانبندی را در دست اپوزیسیون و احزاب حریدی (که به سمت انتخابات زودهنگام فشار میآورند) رها نکند.»
برخلاف آنچه ممکن است از درصد آراء برداشت شود که یک توافق داخلی در رژیم تروریستی اسرائیل برای تصمیم انحلال بیستوپنجمین کنست وجود دارد، اختلاف درباره موعد انتخابات حتی در داخل خود ائتلاف حاکم همچنان پابرجا است.
به گزارش رسانههای صهیونیستی، کنست شاهد دو مسیر موازی خواهد بود: نخست، پیشبرد انحلال کنست و جلو انداختن موعد انتخابات و دوم، تلاشهای بازدارندهای که نتانیاهو همراه با گروه «حریدیها» رهبری میکند تا قانون «معافیت از سربازی» را دوباره تصویب کند و در نتیجه مانع انحلال کنست شود و همچنین «فراکسیون ائتلافی خود را پیش از انتخابات آینده متحد نگه دارد.»
همه اینها در زمانی رخ میدهد که رژیم تروریستی اسرائیل با یک جنگ چند جبههای مواجه است؛ جنگی که هیچیک از میدانهای آن، به ویژه ایران و لبنان، به تئاتر و صحنهای برای تحقق جاهطلبیهای نتانیاهو تبدیل نشده است، بلکه پیامدها و خسارتهای استراتژیک آن به پیچیدهتر شدن چشمانداز سیاسی داخلی رژیم تروریستی اسرائیل دامن زده است.
در قلب این چشمانداز سیاسی، پرونده سربازی «حریدیها» در ارتش رژیم تروریستی اسرائیل و جدال عمیق میان موافقان و مخالفان در میان گروههای تشکیلدهنده جامعه اشغالگران، به عنوان یکی از برجستهترین عوامل فشاری خودنمایی میکند که ائتلاف حاکم را به سمت شکاف بیشتر میبرد و سناریوی انحلال کنست را نزدیکتر میسازد.
نظرسنجی انجام شده توسط روزنامه «معاریو» نشان داد که حدود ۴۹ درصد از صهیونیستها با قانون سربازی که کابینه تلاش میکند آن را به تصویب برساند مخالفند و در مقابل، این قانون تنها از حمایت ۳۰ درصد برخوردار است. در این نظرسنجی که در روزهای ۱۹ و ۲۰ مه جاری انجام شد، ۵۰۰ پاسخدهنده شرکت داشتند که نمونهای معرف از جمعیت بزرگسال در اسرائیل از سن ۱۸ سال به بالا را تشکیل میدهند.
این ارقام نشاندهنده گسترش اختلاف داخلی درباره این موضوع است، به ویژه اینکه بحران سربازی حریدیها در مرحله کنونی شتاب بیشتری گرفته است و یک بحران عمیق اجتماعی-سیاسی در داخل رژیم تروریستی اسرائیل به شمار میرود. علت این امر آن است که این بحران با پیامدهای جنگ در ارتش رژیم تروریستی اسرائیل همزمان شده است؛ ارتشی که از فرسایش نیروی انسانی به دلیل استمرار جنگ از سال ۲۰۲۳ رنج میبرد.
در این راستا، خبرگزاری «آسوشیتد پرس» هشدار داد که عملیات ۷ اکتبر ۲۰۲۳ و جنگهای پس از آن، سایه خود را بر ائتلاف حاکم و بر نتانیاهو سنگین کرده است.
این خبرگزاری افزود در سایه نزدیک به ۳ سال «جنگ فعال» در چندین جبهه که نیروهای ذخیره در ارتش رژیم تروریستی اسرائیل در آن مشارکت داشتهاند، «بسیاری از اسرائیلیها از سیستمی که از دیرباز پابرجا بوده و به مردان حریدی اجازه میدهد از خدمت نظامی فرار کنند، به ستوه آمدهاند» و این خشم به پایگاه مردمی نتانیاهو نیز سرایت کرده است.
در مقابل، حریدیها نیز از ناکامی نتانیاهو در حفظ معافیتهای سربازی خود به شدت خشمگین هستند. آنها دو هفته پیش حمایت خود را از ائتلاف پس گرفتند که این امر به رایگیری اولیه برای انحلال کنست منجر شد. همچنین، دو حزب اصلی حریدی در اوایل ماه جاری، پس از آنکه نتانیاهو به آنها اعلام کرد توانایی تصویب قانون «معافیت از سربازی» را ندارد، از کابینه خارج شدند؛ موضوعی که ائتلاف را بدون اکثریت در کنست رها کرد و این یکی از دلایل اصلی لایحه انحلال آن است.
اگر بحران سربازی حریدیها بخشی از شکافهای داخلی مرتبط با فرسایش نظامی را آشکار کرده باشد، مسیر خود جنگ و نتایج آن در دو جبهه ایران و لبنان، عاملی موازی و درهمتنیده را شکل داد که به انفجار این بحرانها سرعت بخشید و چشمانداز سیاسی رژیم تروریستی اسرائیل را به سمت احتمال انتخابات زودهنگام سوق داد.
وبسایت «چتم هاوس» (موسسه سلطنتی امور بینالملل مستقر در لندن) بر افزایش نارضایتی صهیونیستها از ناتوانی کابینه نتانیاهو در تعیین یا تحقق یک پایان قاطع برای جنگ تاکید کرد؛ چرا که در ایران حملات به سرنگونی نظام منجر نشد و در لبنان نیز ساکنان شهرکهای شمال فلسطین اشغالی همچنان زیر آتش حزبالله هستند. این امر باعث شد ائتلاف نتواند از جنگ برای کسب حمایت بیشتر بهرهبرداری کند و اعتماد افکار عمومی را به خود و به تواناییاش در مدیریت جنگ از دست داد.
این دادهها بر محاسبات سیاسی نتانیاهو سایه افکند. خبرگزاری «رویترز» اعلام کرد که نتانیاهو تلاش داشت از انتخابات زودهنگام اجتناب کند، زیرا جنگ علیه ایران «محبوبیت او را به اندازه کافی» در نظرسنجیها تقویت نکرد.
در سایه باختن قمار نتانیاهو روی جنگ برای کسب دستاوردهای سیاسی، اپوزیسیون در رژیم تروریستی اسرائیل فضای وسیعتری برای تشدید حملات خود علیه کابینه فعلی یافت و انتقادات خود را نه تنها بر نتایج جنگها، بلکه بر شیوه مدیریت آنها متمرکز کرد.
در گفتمان سیاسی و رسانهای مقامات اپوزیسیون رژیم تروریستی اسرائیل، اتهاماتی علیه نتانیاهو برجسته شد مبنی بر اینکه او جنگ را به دلایل سیاسی و برای حفظ بقای خود طولانی میکند، همچنین اتهاماتی به او وارد شد مبنی بر اینکه فاقد استراتژی برای خروج از جنگ است. این امر فراخوانها برای تغییر سطح سیاسی از طریق یک کنست جدید و کابینه جدید را تقویت کرد.
در پرتو بحران سربازی حریدیها، اختلافهایی که جنگ آنها را عمیقتر کرد و کاهش اعتماد به عملکرد کابینه در مدیریت جنگ، نتانیاهو خود را در برابر یک چشمانداز سیاسی پیچیده میبیند. مردی که در کاهش شکاف میان مولفههای جامعه رژیم تروریستی اسرائیل در پرونده سربازی ناکام ماند و در تبدیل جنگ به یک دارایی سیاسی یا انتخاباتی موفقیتی کسب نکرد، درک میکند که هرگونه انتخابات آینده، در سایه «شبح» محاکمههایی که به بهانه شرایط امنیتی به به تعویق انداختن آنها ادامه میدهد، نتایج تضمینشدهای برای او و آینده سیاسیاش به همراه نخواهد داشت.
منبع: المیادین