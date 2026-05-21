باشگاه خبرنگاران جوان - صدیقه اوجی مدیر مجموعه فرهنگی تاریخی زندیه، در حاشیه نشست تخصصی «پنجاه سال مرمت ارگ کریم‌خان» در شیراز، با تأکید بر ضرورت تبدیل اماکن تاریخی به «فضا‌های زنده شهری»، میزبانی ارگ کریم‌خانی از رویداد‌های آموزشی و فرهنگی را گامی در جهت حفاظت پویا از این آثار ارزشمند دانست.

او با اشاره به برگزاری نشست تخصصی مهندسان و متخصصان حوزه مرمت بنا‌های تاریخی با موضوع بررسی ۵ دهه فعالیت‌های مرمتی در ارگ کریم‌خان زند، اظهار کرد: ارگ کریم‌خان زند به عنوان یکی از شاخص‌ترین بنا‌های دوره زندیه، طی نیم قرن اخیر (از سال ۱۳۵۵ تا ۱۴۰۵) شاهد فراز و نشیب‌ها و تجربیات گران‌بهایی در حوزه مرمت بوده است.

آموزش در دل تاریخ؛ تجربه‌ای فراتر از کتاب

صدیقه اوجی با اشاره به اهمیت برگزاری دوره‌های آموزشی در اماکن تاریخی اظهار کرد: نگاه ما به ارگ کریم‌خانی و مجموعه زندیه، صرفاً تماشای کالبد معماری نیست. وقتی یک دوره آموزشی در حوزه‌هایی مثل صنایع‌دستی، مرمت یا تاریخ در دل این بنا برگزار می‌شود، دانش‌پژوه روح اثر را لمس می‌کند. این حضور فیزیکی در فضایی که خود بخشی از تاریخ است، یادگیری را به یک تجربه عمیق زیباشناختی و هویتی تبدیل می‌کند.

ارگ، میزبان رویداد‌های جریان‌ساز

مدیر مجموعه زندیه به ظرفیت‌های بی‌نظیر این بنا برای میزبانی از رویداد‌های فرهنگی اشاره کرد و افزود: در هفته میراث‌فرهنگی و سایر ایام سال، ارگ کریم‌خانی به کانون رویداد‌های هنری، شب‌های شعر و نمایشگاه‌های تخصصی تبدیل شده است. میزبانی از این رویداد‌ها باعث می‌شود که میراث فرهنگی از حالت «موزه‌ای» خارج شده و به متن زندگی مردم بازگردد. ما معتقدیم بهترین راه برای حفاظت از یک بنای تاریخی، حضور مردم و جریان داشتن زندگی در آن است.

اهمیت برگزاری برنامه‌ها در اماکن تاریخی

اوجی بیان کرد: برگزاری برنامه‌های فرهنگی در اماکن تاریخی، علاوه بر ارتقای سطح کیفی رویداد، نوعی «حفاظت غیرمستقیم» را رقم می‌زند. وقتی شهروندان و گردشگران در این فضا‌ها خاطره‌سازی می‌کنند، نسبت به حفظ آن احساس مسئولیت بیشتری خواهند داشت. در واقع، هر رویداد در ارگ، پیوند جامعه محلی را با ریشه‌های تاریخی‌اش مستحکم‌تر می‌کند.

چشم‌انداز مجموعه زندیه؛ میراثی برای آینده

او اضافه کرد: برنامه‌های ما در هفته میراث‌فرهنگی با هدف آشتی دادن نسل جوان با مفاخر دوره زندیه طراحی شده است. از کارگاه‌های زنده مرمت تا نشست‌های تخصصی معماری، همگی تلاش می‌کنند تا نشان دهند میراث فرهنگی یک موضوع مربوط به گذشته نیست، بلکه دارایی ارزشمندی برای ساختن آینده‌ای اصیل است.

منبع: میراث فارس