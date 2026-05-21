باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا در حالی که برای شرکت در نشست ناتو عازم سوئد است، انتقاد خود را از این ائتلاف نظامی به دلیل عدم حمایت از جنگ ایالات متحده علیه ایران تجدید کرد.

روبیو به خبرنگاران گفت: دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا از آنها نمی‌خواهد که جت‌های جنگنده خود را (به ایران) اعزام کنند. اما آنها از انجام هر کار دیگری هم خودداری کردند. ما از این بابت بسیار ناراحت بودیم.

او در بخش دیگری از صحبت‌های خود به گفت‌و‌گو با میانجیگران درباره ایران اشاره کرد و گفت که «نشانه‌های خوبی» وجود دارد که بیانگر آن است که ممکن است توافقی در چشم‌انداز باشد. روبیو در عین حال افزود که «نمی‌خواهد بیش از حد خوشبین باشد».

روبیو گفت: «رئیس جمهور ترجیح می‌دهد به یک توافق خوب با ایران برسد، و اگر این غیرممکن باشد، او گزینه‌های دیگری دارد. اگر با ایران به توافق خوبی نرسیم، وارد جزئیات گزینه‌های موجود نمی‌شوم».

وزیر خارجه آمریکا همچنین به مسئله تنگه هرمز اشاره کرد و سیستم عوارضی را برای آن «غیر قابل قبول» خواند.

شایان ذکر است که ایران اعلام کرده به دلیل جنگ اخیر و بروز ناامنی در منطقه، در حال تدوین یک سازوکار با عمان است تا مطمئن شود عبور ایمن از این آبراه تضمین می‌شود و در عین حال، ملاحظات امنیتی ایران نیز به درستی در نظر گرفته می‌شود.

منبع: رویترز / اسکای نیوز