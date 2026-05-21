وزیر خارجه آمریکا انتقادات خود از کشور‌های عضو ناتو را به دلیل عدم حمایت آنها از جنگ علیه ایران، مجددا تکرار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا در حالی که برای شرکت در نشست ناتو عازم سوئد است، انتقاد خود را از این ائتلاف نظامی به دلیل عدم حمایت از جنگ ایالات متحده علیه ایران تجدید کرد.

روبیو به خبرنگاران گفت: دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا از آنها نمی‌خواهد که جت‌های جنگنده خود را (به ایران) اعزام کنند. اما آنها از انجام هر کار دیگری هم خودداری کردند. ما از این بابت بسیار ناراحت بودیم.

او در بخش دیگری از صحبت‌های خود به گفت‌و‌گو با میانجیگران درباره ایران اشاره کرد و گفت که «نشانه‌های خوبی» وجود دارد که بیانگر آن است که ممکن است توافقی در چشم‌انداز باشد. روبیو در عین حال افزود که «نمی‌خواهد بیش از حد خوشبین باشد». 

روبیو گفت: «رئیس جمهور ترجیح می‌دهد به یک توافق خوب با ایران برسد، و اگر این غیرممکن باشد، او گزینه‌های دیگری دارد. اگر با ایران به توافق خوبی نرسیم، وارد جزئیات گزینه‌های موجود نمی‌شوم». 

وزیر خارجه آمریکا همچنین به مسئله تنگه هرمز اشاره کرد و سیستم عوارضی را برای آن «غیر قابل قبول» خواند.

شایان ذکر است که ایران اعلام کرده به دلیل جنگ اخیر و بروز ناامنی در منطقه، در حال تدوین یک سازوکار با عمان است تا مطمئن شود عبور ایمن از این آبراه تضمین می‌شود و در عین حال، ملاحظات امنیتی ایران نیز به درستی در نظر گرفته می‌شود.

منبع: رویترز / اسکای نیوز

ناشناس
۱۰:۴۲ ۰۱ خرداد ۱۴۰۵
بیچاره
ناشناس
۱۰:۳۷ ۰۱ خرداد ۱۴۰۵
و این در حالی است که از سال 1359 تاکنون در هر جای منطقه خاورمیانه و غرب آسیا جنایتی رخ می دهد که دست کشورهای اروپایی جنایتکار در کار است.
ناشناس
۱۰:۳۰ ۰۱ خرداد ۱۴۰۵
پول مردم عربستان سعودی مستقیم به جیب آمریکا، رژیم صهیونیستی و تروریست‌ها می‌رود.
پول مردم امارات مستقیم به جیب آمریکا، رژیم صهیونیستی و تروریست‌ها می‌رود.
ناشناس
۱۰:۲۶ ۰۱ خرداد ۱۴۰۵
1 - عربستان سعودی در حمله به کشور ما شریک است.
2 - امارات در حمله به کشور ما شریک است.
3 - قطر در حمله به کشور ما شریک است.
4 - بحرین در حمله به کشور ما شریک است.
5 - کویت در حمله به کشور ما شریک است.
6 - اردن - در حمله به کشور ما شریک است.
ناشناس
۱۰:۲۵ ۰۱ خرداد ۱۴۰۵
انگلیس رسما به مشارکت در جنگ علیه ایران اعتراف کرد
سفیر انگلیس در واشنگتن رسما به مشارکت کشورش در جنگ تروریستی آمریکایی صهیونیستی علیه ملت ایران اعتراف کرد.
ناشناس
۰۹:۱۴ ۰۱ خرداد ۱۴۰۵
حرامزاده اپستینی چرا مدرسه میناب را زدی
ناشناس
۰۸:۰۶ ۰۱ خرداد ۱۴۰۵
کشته شدن تکاوران فرانسوی در کردستان عراق...و ..فرار تکاوران ایتالیایی از کویت و استفاده از پایگاه های هوایی آلمان و انگلیس و یونان..و حتی اوکراین.....نشان می‌دهد...ناتو .. اصلأ کمک نکرده است!!!!
ناشناس
۰۹:۱۰ ۰۱ خرداد ۱۴۰۵
عوضی های پست خون آشام کودک کش خدا با ما ملت مظلوم است اگر توان دفاعی نداشتیم الان چه میشد .خدای من مارا همیشه یار باش .مرگ و نفرین و شرم بر ناتو آمریکا و اسراییل بخصوص انگلستان موذی
ناشناس
۰۸:۰۲ ۰۱ خرداد ۱۴۰۵
ن ب اینترنت طبقاطی
ناشناس
۰۷:۰۸ ۰۱ خرداد ۱۴۰۵
ای کلک غیر مستقیم که کمک کردن . در ضمن تنگه هرمز مال ماست و گرفتن عوارض هم حق ماست کسی که نمی خواهد عوارض دهد حق رد شدن هم ندارد
ناشناس
۰۷:۰۵ ۰۱ خرداد ۱۴۰۵
دروغ می گویند چون ناتو و کشورهای اروپایی پنهانی کمک کردند و حتی تحریمها را بیشتر کردند
ناشناس
۰۵:۴۶ ۰۱ خرداد ۱۴۰۵
مثل سگ دروغ می گوید انگلیس فرانسه حتی چین هم با دادن سلاح به امارات وتمام کشورهای عربی با سلاح ومهمات تمام کشورهای اروپایی وچین به طور کامل جلو ایران به آمریکا کم کردن .
ولی ایران را فقط جبهه مقاوت وخدا کمک کرد.
دست خدا بالای همه دستهایت.
ناشناس
۰۱:۳۹ ۰۱ خرداد ۱۴۰۵
اینترنت مردم را وصل کنید
ناشناس
۰۰:۲۸ ۰۱ خرداد ۱۴۰۵
حالا شما ببین چه کار احمقانه‌ای کردین که حتی نوکران دست به سینتون هم مخالفتونند

اینجا ایرانه سرزمین اسلام حقیقی در آخرالزمان
ناشناس
۰۰:۰۹ ۰۱ خرداد ۱۴۰۵
شما که میخواستید ۳ روزه حساب ایران رو برسید در کل اصلا مارو حریف نمیدونستید چی شده که کمک نکردن ناتو می نالید؟
ناشناس
۰۰:۰۶ ۰۱ خرداد ۱۴۰۵
بخدا دلم میخواد اگه اومدین سمت ایران همگی تون رو هرکدام یه اتم بزنم وسط تون حرامزاده ها
