فرمانده انتظامی شهرستان بابل از وقوع قتل خانوادگی که منجر به جان باختن دو نفر از اعضای یک خانواده شد، خبر داد.

 باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - سرهنگ قاسم عزیزی فرمانده انتظامی شهرستان بابل گفت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک درگیری منجر به قتل در یکی از مناطق شهرستان بابل، بلافاصله ماموران انتظامی و کارآگاهان پلیس آگاهی به محل حادثه اعزام شدند.

او افزود: در بررسی‌های اولیه مشخص شد که مردی ۴۶ ساله به دلیل اختلافات خانوادگی با سلاح سرد، اقدام به قتل خواهر ۵۳ ساله و خواهرزاده ۲۴ ساله خود کرده است.

فرمانده انتظامی شهرستان بابل با بیان اینکه متهم پس از ارتکاب جنایت از محل متواری شده است، گفت: بلافاصله تیمی ویژه از کارآگاهان پلیس آگاهی با هماهنگی قضایی قاتل را دستگیر کردند.

نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۰
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ملا اسحاق رسول
۰۴:۳۶ ۰۱ خرداد ۱۴۰۵
وقتی مذاکرات مالی بنتیجه برسد،،!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۲:۵۲ ۰۱ خرداد ۱۴۰۵
از زمانی که ارث و میراث قانونی شد و وصیتنامه بی ارزش شد این اتفاقها پیش آمده است همه اعضای خانواده می دانند وقتی قانونی می شود حق بعضی از افراد خورده می شود و به وصیت عمل نکرده و شکایت می کنند چونکه برای خانواده خودم همین شد و به ناحق به مادرم ارث رسید وقتی قانونی شد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۵ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
آخی خواهرت را چطور کشتی جامعه ایران عجیب در افول است
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۰ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
کاش اعدام این قاتل رو مثل اعدام قاتل الهه حسین نژاد ها طول ندن و به صورت فوری به اشد مجازات برسانند.تا در کشور بازدارندگی ایجاد شود
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۸ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
اینگونه حوادث بیشتر بر سر ارث و میراث های خانوادگی هست
شکی درش نیست حالا اگر قبل از این اتفاق یک مشاوره ایی برای این عرف همیشگی روند کار و تقسیم ارث و میراث ها انجام بگیرد کمتر این اتفاقات پیش می آید ...
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۴ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
مردم وقتی قبل از وقوع حادثه شکایت می کنن قاضی ها درست رسیدگی نمی کنن و به موضوع به شکل فامیلی نگاه می کنن و این کار باعث ایجاد حوادث تلخ میشه . خواهش می کنم خواهش می کنم که قضات ورود به ماهیت پرونده های فامیلی کنن و بصورت شکلی قرار صادر نکنن.این موضوع رو جدی بگیرید که دشمن از موضوعات فامیلی غائله قبیله ای درست نکند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۲ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
مردم حوصله ندارند خداوند عاقبت همه ما را به خیر کنه کم دایی اذیت کنید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۳ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
مردم خیلی بی حوصله شدن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۶ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
تمام دعوا ها بخاطر مال دنیاست در ضمن قدیما به این شکل امروز مردم عصبی و شرور نبودند یکی از عوامل اصلی اول قانون درستی نیست دوم برخورد جدی نمی شود .و فقر و گرانی ها مردم را عصبی کرده ...
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۲ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
برادر و دایی هم برادر و‌ دایی های قدیم
