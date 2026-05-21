باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، تاکید کرد که در سایه افزایش تنشها در جهان و بروز تهدیدات جدید، «سهگانه هستهای» روسیه باید به عنوان تضمینی برای حاکمیت «کشور اتحادیه روسیه و بلاروس» باقی بماند.
پوتین در اظهاراتی که خبرگزاری بلاروس آن را بازتاب داد، گفت: «در سایه تشدید تنشها در سطح جهان و ظهور تهدیدها و مخاطرات جدید، سهگانه هستهای ما باید همچنان مانند گذشته، تضمینی مطمئن برای حفظ حاکمیت کشور اتحادیه روسیه و بلاروس باقی بماند تا حل مسائل بازدارندگی استراتژیک، حفظ توازن هستهای و تعادل قوا در سطح جهان را تضمین کند.»
رئیسجمهور روسیه و همتای بلاروسی او، الکساندر لوکاشنکو، از طریق ویدیوکنفرانس نظارهگر رزمایش هستهای مشترکی بودند که نیروهای دو کشور در بلاروس برگزار میکنند. لوکاشنکو تاکید کرد که این رزمایش، اولین در نوع خود است که با حضور و نظارت روسای جمهور دو کشور برگزار میشود و هیچکس را تهدید نمیکند.
او تصریح کرد که دو کشور این سلاح را در اختیار دارند و با تمام ابزارهای ممکن برای دفاع از میهن مشترک خود که از شهر «برست» بلاروس در غرب تا «ولادیوستوک» در خاور دور روسیه امتداد دارد، آماده هستند.
وزارت دفاع روسیه امروز تصاویری از رزمایش نیروهای هستهای تاکتیکی در بلاروس را منتشر کرد که از هجدهم ماه جاری (مه) آغاز شده است؛ این تصاویر شامل تمرین خدمه جنگندههای «میگ-۳۱» برای هدف قرار دادن اهداف دشمن فرضی با موشکهای «کینژال» مجهز به کلاهکهای هستهای بود.
منبع: آر تی