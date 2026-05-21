باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - مسعود عابد در تشریح این حوادث گفت: در پی تماس با مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵، تیم‌های عملیاتی برای امدادرسانی به محل دو تصادف اعزام شدند.

او افزود: نخستین حادثه در ساعت ۱۳:۰۵ امروز، مربوط به تصادف کوئیک و وانت نیسان در ورودی شهرک رکن‌آباد شیراز بود که ۶ مصدوم بر جای گذاشت.

عابد ادامه داد: از این تعداد، ۳ مصدوم پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی در محل، به بیمارستان شهید رجایی شیراز منتقل شدند و ۳ نفر دیگر نیز به صورت سرپایی در محل حادثه درمان شدند.

این مقام مسئول در دانشگاه علوم پزشکی شیراز در ادامه به حادثه دوم اشاره کرد و گفت: در ساعت ۱۴:۰۲ امروز نیز تصادف دو خودروی ال ۹۰ و‌ام وی‌ام در محور نی ریز، بعد از سیمان سفید به سمت قطرویه به وقوع پیوست که ۸ مصدوم به همراه داشت.

عابد با بیان اینکه تمامی مصدومان پس از دریافت خدمات پیش بیمارستانی در محل حادثه، توسط تیم‌های اعزامی به بیمارستان شهدای سلامت نی ریز منتقل شدند، از تلاش بی وقفه نیرو‌های عملیاتی اورژانس ۱۱۵ که با حضور به موقع در صحنه حوادث، نقش مؤثری در کاهش آسیب‌های احتمالی دارند، قدردانی کرد.

حادثه تلخ در روستای کودیان؛ نوجوان ۱۳ ساله قربانی غرق شدگی در استخر

مسعود عابد در تشریح جزئیات این حادثه گفت: در ساعت ۱۷:۵۲ امروز ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، گزارش غرق شدگی در یک استخر باغ شهری واقع در روستای کودیان به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ اعلام شد که بلافاصله یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد.

او افزود: با حضور کارشناسان فوریت‌های پزشکی در محل و انجام معاینات بالینی، متأسفانه مشخص شد که از زمان وقوع حادثه و مرگ این نوجوان ۱۳ ساله چندین ساعت سپری شده و علائم قطعی فوت در وی مشهود است.

این مقام مسئول در دانشگاه علوم پزشکی شیراز تصریح کرد: متأسفانه در این حادثه این نوجوان، جان خود را از دست داده بود و هیچ‌گونه اقدام درمانی یا اعزامی برای وی میسر نبود.

عابد در پایان ضمن ابراز تأسف از این حادثه ناگوار، از تمامی هموطنان خواست با توجه به شروع فصل گرما و استفاده از استخرها، نسبت به رعایت اصول ایمنی و نظارت دقیق والدین بر کودکان و نوجوانان در محیط‌های آبی توجه ویژه‌ای داشته باشند تا شاهد حوادثی چنین تلخ نباشیم.