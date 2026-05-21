مدیران سازمان فائو اعلام کردند که نشانه‌های اولیه تورم غذایی ناشی از بحران‌های منطقه‌ای از هم‌اکنون آشکار شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد «فائو»، هشدار داد که در صورت تداوم تنش‌های مرتبط با انسداد تنگه هرمز و عدم اقدام سریع و موثر دولت‌ها، احتمال وقوع یک بحران شدید در قیمت جهانی غذا ظرف شش تا دوازده ماه آینده وجود دارد.

بر اساس گزارش رسانه‌های غربی، این هشدار در جریان یک پادکست به میزبانی این سازمان مطرح شد که به بررسی تاثیر کنترل بر شاهراه‌های انرژی جهان و پیامد‌های آن بر زنجیره تامین کود و زنجیره‌های غذایی کشاورزی در سراسر جهان اختصاص داشت.

دیوید لابورد، مدیر بخش اقتصاد و سیاست‌های غذایی کشاورزی در «فائو» با بیان اینکه نشانه‌های اولیه از هم‌اکنون در حال ظهور است، توضیح داد: «پس از سه ماه، ما شاهد افزایش خفیف قیمت مواد غذایی هستیم و انتظار داریم این روند ادامه یابد. با گذشت ماه‌ها، تورم قیمت غذا با وضوح بیشتری خود را نشان خواهد داد.»

او افزود: «راهکاری که ما برای کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت درباره آن بحث می‌کنیم، برای جلوگیری از مواجهه با بحران شدید قیمت غذا ظرف شش ماه یا یک سال آینده، واقعا حیاتی است.»

از سوی دیگر، ماکسیمو توررو، اقتصاددان ارشد این سازمان تاکید کرد که دولت‌ها باید به طور جدی به تقویت توانایی کشور‌ها در جذب شوک‌ها و افزایش انعطاف‌پذیری اقتصادی آنها در برابر گلوگاه‌های احتمالی در زنجیره‌های تامین جهانی بیندیشند.

این سازمان پیش‌بینی کرده است که این بحران در مراحلی توسعه خواهد یافت که با افزایش قیمت انرژی آغاز می‌شود، سپس به کود‌ها و بذر‌ها سرایت می‌کند و به دنبال آن با کاهش تولیدات کشاورزی و افزایش قیمت کالا‌های اساسی همراه خواهد شد تا در نهایت به یک تورم غذایی مستقیم تبدیل شود که مصرف‌کنندگان را در سراسر جهان تحت تأثیر قرار می‌دهد.

منبع: اسپوتنیک

برچسب ها: سازمان فائو ، تنگه هرمز
خبرهای مرتبط
۳ ابرنفتکش با ۶ میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور کردند
عبور ۳۱ فروند کشتی با هماهنگی نیروی دریایی سپاه از تنگه هرمز
تنگه هرمز؛ حق بالقوه‌ای که با جنگ آمریکا بالفعل شد + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۹ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
سفره مردم ایران چی؟
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۰ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
اهمیتی نداشت مگه سفره ما کوچیک شد اتفاقی افتاد که الان تولید محتوا میکنی؟
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۱ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
یک عمر از هر نظر مردم ایران را تحریم کردن هیچ صدایی ازتون در نیومد . حالا نوبت ماست. گهی زین به پشت و کهی پشت به زین
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۸ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
کاشکی میشد عکسی از سفره نهار وشام منو میذاشتم
۰
۳
پاسخ دادن
جنگ با ایران و تداوم حاکمیت بلامنازع ترامپ بر حزب جمهوری‌خواه
اعتراف صهیونیست‌ها: تصاویر ماهواره‌ای از اصابت موشک‌های ایران به پایگاه رامات دیوید حکایت دارد
جنجال در کنگره آمریکا / جمهوری‌خواهان رای‌گیری قطعنامه اختیارات جنگی ترامپ را به تعویق انداختند
رایزنی وزرای خارجه آمریکا و انگلیس درباره «احیای آزادی دریانوردی» در تنگه هرمز
روبیو در نشست ناتو: هیچ کشوری پرداخت هزینه برای عبور از تنگه هرمز را نمی‌پذیرد
ادامه حملات شبانه اسرائیل به شهرها و اردوگاه‌های کرانه باختری
روته: آمریکا می‌تواند برای عملیات نظامی از پایگاه‌های ناتو استفاده کند
معاریو گزارش داد: «منطقه امنیتی» در لبنان، تکرار باتلاق مرگبار اسرائیل
آمریکا ۱۰۸ میلیون دلار سامانه پدافندی «هاوک» به اوکراین می‌فروشد
پسکوف: محاصره دریایی کوبا پیامدهای فاجعه‌بار انسانی دارد
آخرین اخبار
انفجار مرگبار در کارخانه پتروشیمی مجارستان/ یک نفر کشته شد
سفر شهباز شریف به پکن با ابتکار مشترک صلح پنج ماده‌ای برای منطقه
رویترز: دیپلماسی آمریکا به حلقه شخصی ترامپ واگذار شده است
حادثه امنیتی برای نفتکش در نزدیکی جزیره سقطری
روبیو در نشست ناتو: هیچ کشوری پرداخت هزینه برای عبور از تنگه هرمز را نمی‌پذیرد
معاریو گزارش داد: «منطقه امنیتی» در لبنان، تکرار باتلاق مرگبار اسرائیل
اعتراض ساکنان گرینلند به افتتاح کنسولگری جدید آمریکا
رایزنی وزرای خارجه آمریکا و انگلیس درباره «احیای آزادی دریانوردی» در تنگه هرمز
جنگ با ایران و تداوم حاکمیت بلامنازع ترامپ بر حزب جمهوری‌خواه
پسکوف: محاصره دریایی کوبا پیامدهای فاجعه‌بار انسانی دارد
روته: آمریکا می‌تواند برای عملیات نظامی از پایگاه‌های ناتو استفاده کند
اعتراف صهیونیست‌ها: تصاویر ماهواره‌ای از اصابت موشک‌های ایران به پایگاه رامات دیوید حکایت دارد
پکن: آینده غزه فقط بر اساس اراده فلسطینیان تعیین شود
وزیر اقتصاد لبنان: خسارت تجاوز اسرائیل به ۲۰ میلیارد دلار رسید
آمریکا ۱۰۸ میلیون دلار سامانه پدافندی «هاوک» به اوکراین می‌فروشد
ادامه حملات شبانه اسرائیل به شهرها و اردوگاه‌های کرانه باختری
جنجال در کنگره آمریکا / جمهوری‌خواهان رای‌گیری قطعنامه اختیارات جنگی ترامپ را به تعویق انداختند
پیشنهاد روسیه برای اورانیوم ایران
روسیه: طرح ترامپ برای غزه هنوز فقط جوهر روی کاغذ است
بازگشت اولین گروه از فعالان ناوگان صمود با آثار شکنجه
اعتراف رسانه‌های صهیونیستی به «کوری اطلاعاتی» اسرائیل
گلوله‌باران رژیم صهیونیستی در مجاورت پرورشگاهی در لبنان
آمریکا موقتا ارسال سلاح به تایوان را به حالت تعلیق درآورد
ترکش‌های جنگ ایران بر پیکر اقتصاد اروپا
سایه انسداد تنگه هرمز بر سفره مردم جهان
پوتین: سه‌گانه هسته‌ای ضامن حاکمیت مسکو و مینسک است
تحریم‌های جدید آمریکا علیه حزب‌الله لبنان
روبیو: کشور‌های ناتو در جنگ با ایران هیچ کمکی به ما نکردند
مخالفت ترامپ با عوارض در تنگه هرمز و تکرار ادعا‌ها درباره برنامه هسته‌ای ایران
افزایش احتمال سقوط نتانیاهو؛ چرا نمایندگان به انحلال کنست رای دادند؟