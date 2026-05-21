باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد «فائو»، هشدار داد که در صورت تداوم تنشهای مرتبط با انسداد تنگه هرمز و عدم اقدام سریع و موثر دولتها، احتمال وقوع یک بحران شدید در قیمت جهانی غذا ظرف شش تا دوازده ماه آینده وجود دارد.
بر اساس گزارش رسانههای غربی، این هشدار در جریان یک پادکست به میزبانی این سازمان مطرح شد که به بررسی تاثیر کنترل بر شاهراههای انرژی جهان و پیامدهای آن بر زنجیره تامین کود و زنجیرههای غذایی کشاورزی در سراسر جهان اختصاص داشت.
دیوید لابورد، مدیر بخش اقتصاد و سیاستهای غذایی کشاورزی در «فائو» با بیان اینکه نشانههای اولیه از هماکنون در حال ظهور است، توضیح داد: «پس از سه ماه، ما شاهد افزایش خفیف قیمت مواد غذایی هستیم و انتظار داریم این روند ادامه یابد. با گذشت ماهها، تورم قیمت غذا با وضوح بیشتری خود را نشان خواهد داد.»
او افزود: «راهکاری که ما برای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت درباره آن بحث میکنیم، برای جلوگیری از مواجهه با بحران شدید قیمت غذا ظرف شش ماه یا یک سال آینده، واقعا حیاتی است.»
از سوی دیگر، ماکسیمو توررو، اقتصاددان ارشد این سازمان تاکید کرد که دولتها باید به طور جدی به تقویت توانایی کشورها در جذب شوکها و افزایش انعطافپذیری اقتصادی آنها در برابر گلوگاههای احتمالی در زنجیرههای تامین جهانی بیندیشند.
این سازمان پیشبینی کرده است که این بحران در مراحلی توسعه خواهد یافت که با افزایش قیمت انرژی آغاز میشود، سپس به کودها و بذرها سرایت میکند و به دنبال آن با کاهش تولیدات کشاورزی و افزایش قیمت کالاهای اساسی همراه خواهد شد تا در نهایت به یک تورم غذایی مستقیم تبدیل شود که مصرفکنندگان را در سراسر جهان تحت تأثیر قرار میدهد.
منبع: اسپوتنیک