باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - حسینعلی امیری در نشست بررسی تعدادی از طرح‌های سرمایه‌گذاری استان که با حضور مدیرعامل هلدینگ بازرگانی کمیته امداد امام خمینی (ره)، نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی، شهردار شیراز و جمعی از مدیران استانی برگزار شد، ضمن قدردانی از اهتمام شهرداری شیراز در پیشبرد طرح‌های شهری، بر لزوم بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های مجتمع اقتصادی کمیته امداد در مسیر توسعه استان تأکید کرد.

استاندار فارس با اشاره به سوابق تعهد و نگاه محرومیت‌زدایی در مجموعه کمیته امداد امام خمینی (ره)، گفت: در چنین پروژه‌هایی تعلل پذیرفتنی نیست چرا که این تعلل با توجه به تورم، به ضرر پروژه‌ها تمام می‌شود.

او با تأکید بر لزوم حاکم شدن نگاه کارشناسی پیش از برگزاری جلسات استانی، افزود: در اجرای طرح‌ها، باید برنامه زمان‌بندی مشخص برای تعیین وظایف و پایش عملکرد دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه شود تا هر پروژه در بازه زمانی مشخص رصد شده و شخصی نیز به عنوان مدیر پروژه، مسئولیت مستقیم پیشرفت کار را بر عهده بگیرد.

امیری با اشاره به تأکیدات رئیس‌جمهور بر رفع ناترازی انرژی و اثرات میان‌مدت شرایط منطقه‌ای بر حوزه برق، دستور داد جلسه‌ای فوری با حضور معاونت عمرانی و مسئولان صنعت برق برای رفع موانع احداث نیروگاه ۵۰ مگاواتی خورشیدی برگزار شود.

همچنین در این جلسه، ایجاد شهرک‌های تخصصی آهک در شهرستان فسا با تعهدات دوجانبه به عنوان مصوبه ابلاغ شد تا جزئیات فنی آن توسط کارشناسان نهایی شود.

استاندار فارس در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع اراضی اردوگاه‌های حمایتی اشاره کرد و گفت: مطابق مصوبات شورای برنامه ریزی و توسعه استان فهرست افرادی که اراضی دولتی را تملک کرده، اما اهلیت لازم را نداشته و طرحی اجرا نکرده‌اند، تهیه شده است. بر این اساس، دستگاه‌های متولی موظفند ظرف ۲۰ روز آینده یا از محل اراضی فسخ شده و یا اراضی ملی، ۱۰ هکتار زمین مناسب جهت احداث اردوگاه به کمیته امداد معرفی کنند.

امیری در خصوص پروژه لونا پارک تعامل سازنده میان میراث فرهنگی، شهرداری و راه و شهرسازی را ضروری دانست و افزود: با رعایت ضوابط کمیسیون ماده ۵ و کارگروه زیربنایی، باید تمهیداتی در نظر گرفته شود که ضمن حفظ حریم‌های میراثی، ساخت هتل‌های باکیفیت در محور عرفان، اقتصادی شود.

استاندار فارس در پایان با تعیین مهلت دو هفته‌ای برای شهرداری جهت صدور دستور نقشه‌ها و پاسخ استعلامات، خاطرنشان کرد: مبنای تمام اقدامات باید کارشناسی و با افق توسعه ۲۵ ساله استان باشد تا نقایص موجود در زیرساخت‌های اقامتی و رفاهی کلان‌شهر شیراز برطرف گردد.

در این نشست حسنعلی محمدی نماینده مردم فسا در مجلس ضمن قدردانی از رفع چالش‌های ملکی دیرینه این شهرستان، بر اهمیت تکمیل زنجیره ارزش مواد معدنی و اجرایی شدن تفاهم‌نامه شهرک تخصصی آهک تأکید کرد.

در ادامه، محمد امید مدیرعامل هلدینگ بازرگانی کمیته امداد امام خمینی (ره)، نیز با اعلام آمادگی برای سرمایه‌گذاری در حوزه نیروگاه‌های خورشیدی، بر لزوم معرفی ساختگاه‌های واجد شرایط فنی تأکید کرد.

همچنین در خصوص روند پیشرفت اسناد اراضی دشت قره‌باغ و ضرورت جانمایی زمین مناسب جهت احداث اردوگاه جدید حمایتی در شیراز بحث و تبادل نظر صورت گرفت.