باشگاه خبرنگاران جوان- سیدرضا صالحی امیری روز پنجشنبه طی سفر به خوانسار، در آیین افتتاح دهکده گردشگری این شهرستان گفت: زمین این مجموعه تفریحی و خدماتی ۴۵ هکتار و زیربنای آن در مجموع ۶۰ هزار مترمربع است.
وی بیان کرد: این مجموعه بهطور میانگین روزانه پذیرای ۵۰۰ گردشگر و مسافر خواهد بود و میتواند به یکی از مقاصد مهم سفر در استان اصفهان تبدیل شود.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی همچنین افزود: تاکنون حدود ۳.۵ همت برای احداث و تکمیل این پروژه هزینه شده و این طرح زمینه اشتغالزایی مستقیم برای ۵۵۰ نفر را فراهم و فرصتهای شغلی پایدار در منطقه ایجاد کرده است.
وی خاطرنشان کرد: در این مجموعه بخشهایی همچون مجموعه آبی، مرکز بازی، سینما و رستوران ایجاد شده است تا بازدیدکنندگان بتوانند در کنار استفاده از ظرفیتهای طبیعی و چشماندازهای زیبای منطقه، از خدمات تفریحی و رفاهی استاندارد نیز بهرهمند شوند.
صالحی امیری در ادامه ابراز کرد: ترکیب این امکانات با فضای طبیعی خوانسار، دهکده گلستانکوه را به گزینهای جذاب برای گردشگری خانوادگی، تفریحی و اقامتی تبدیل میکند.
وی اظهار داشت: افتتاح این دهکده گردشگری را میتوان گامی مهم در مسیر توسعه صنعت گردشگری خوانسار دانست، شهری که با برخورداری از طبیعت بکر، آبوهوای مطبوع، جاذبههای تاریخی و فرهنگی و ظرفیتهای کمنظیر اقامتی، همواره از مقاصد محبوب گردشگری در کشور بوده است.
وزیر میراث فرهنگی افزود: بهرهبرداری از طرحهاث مانند گلستانکوه میتواند ضمن افزایش ماندگاری مسافران در منطقه، زمینهساز رشد کسبوکارهای محلی، توسعه خدمات گردشگری و تقویت اقتصاد شهرستان شود.