باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی - جمهوری چک یکی از تیم‌های باسابقه فوتبال اروپاست که حالا پس از سال‌ها غیبت، بار دیگر به جام جهانی رسیده و امیدوار است در آمریکا دوباره نام خودش را به فوتبال دنیا یادآوری کند.

جمهوری چک در جام جهانی ۲۰۲۶ در گروه A با تیم‌های مکزیک، کره جنوبی و آفریقای جنوبی هم‌گروه شده؛ گروهی که شاید روی کاغذ متعادل به نظر برسد، اما می‌تواند یکی از غیرقابل‌پیش‌بینی‌ترین گروه‌های مسابقات باشد.

چک‌ها در مسیر صعود به جام جهانی، در پلی‌آف عملکرد خوبی داشتند و با عبور از رقبای سرسختی مثل دانمارک و ایرلند، بعد از دو دهه دوباره سهمیه حضور در بزرگ‌ترین تورنمنت فوتبال جهان را گرفتند.

بهترین عملکرد فوتبال این کشور در جام جهانی به دوران چکسلواکی بازمی‌گردد؛ جایی که این تیم در سال‌های ۱۹۳۴ و ۱۹۶۲ به نایب‌قهرمانی جهان رسید. جمهوری چکِ مستقل هم در جام جهانی ۲۰۰۶ حضور داشت و با برد ۳ بر صفر مقابل آمریکا، شروع درخشانی در آن رقابت‌ها ثبت کرد.

در ترکیب فعلی، نگاه‌ها بیش از همه به پاتریک شیک و توماس سوچک دوخته شده؛ دو بازیکنی که نقش مهمی در بازگشت این تیم به جام جهانی داشتند.

خیلی از هواداران فوتبال هنوز هم تیم ملی چک را با نسل طلایی سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۶ می‌شناسند؛ نسلی که با ستاره‌هایی مثل پاول ندود، میلان باروش، یان کولر و پتر چک، یکی از جذاب‌ترین تیم‌های فوتبال اروپا بود.

حالا جمهوری چک دوباره به جام جهانی برگشته؛ تیمی که شاید دیگر آن نسل افسانه‌ای را نداشته باشد، اما هنوز هم می‌تواند یکی از تیم‌های غافلگیرکننده مسابقات باشد. شاید آمریکای ۲۰۲۶ جایی باشد که چک‌ها دوباره یادآوری کنند فوتبال این کشور هنوز زنده است.