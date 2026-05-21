مهاجم ایرانی تیم کلبا امارات به اردوی تیم ملی فوتبال ایران دعوت شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال امروز (پنجشنبه) شهریار مغانلو مهاجم تیم کلبای امارات را برای حضور در اردوی تیم ملی فراخواند.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام گرفته قرار است مغانلو به همراه سایر بازیکنان ایرانی حاضر در لیگ امارات که به تیم ملی دعوت شده‌اند، به جمع سایر بازیکنان تیم ملی در اردوی آنتالیا اضافه شود.

تیم ملی فوتبال ایران ٢٨ اردیبهشت اردوی نهایی خود را در شهر آنتالیای ترکیه برپا کرده است. تیم ایران تا ١۵ خرداد در این شهر حضور دارد و قرار است ملی‌پوشان روز‌های هشتم و چهاردهم خرداد در دو دیدار تدارکاتی به مصاف تیم‌های ملی گامبیا و مالی برود.

فهرست نهایی تیم ملی روز یازدهم خرداد اعلام می‌شود.

بر اساس این گزارش، روزبه چشمی نیز به طور موقت و برای درمان آسیب دیدگی اردوی تیم ملی را ترک خواهد کرد.

منبع: سایت فدراسیون فوتبال