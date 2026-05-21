رئیس کل دادگستری استان کردستان در جریان بازدید از زندان مرکزی سنندج که بیش از ۴ ساعت به طول انجامید، ضمن دیدار با ۳۰۰ نفر از محکومین جرایم عمومی و امنیتی، آخرین وضعیت پرونده قضایی آنها در شعبات دادگستری را مورد بررسی و رسیدگی قرار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- حجت الاسلام و المسلمین حسینی به همراه دکتر علی رشیدی معاون قضایی و دبیر ستاد ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری زندان‌های استان و محمد خسروی مدیرکل زندان‌های استان در بند‌های محکومین جرایم عمومی و امنیتی حضور یافت.

حجت الاسلام و المسلمین حسینی در این بازدید، آخرین وضعیت پرونده زندانیان را در شعب دادگستری استان مورد بررسی قرار داده ضمن صدور دستورات لازم در خصوص انجام فرآیند دادرسی با لحاظ دو اصل دقت و سرعت؛ در مورد تعدادی از زندانیان که واجد شرایط ارفاقات و تسهیلات قانونی شناخته شدند دستورات لازم را جهت اعطای این ارفاقات به آنها صادر نمود.

لازم به ذکر است که از آغاز جنگ تحمیلی سوم، رئیس دستگاه قضایی استان سومین مرتبه است که از زندان مرکزی سنندج بازدید و بصورت چهره به چهره و بدون واسطه با زندانیان دیدار نموده است.

منبع: روابط عمومی دادگستری استان 

برچسب ها: کردستان ، دادگستری ، زنداینان
خبرهای مرتبط
تأکید رئیس‌کل دادگستری کردستان بر تسریع در اجرای احکام قضایی و ساماندهی مرز باشماق
لزوم برخورد قاطع با ساخت و ساز‌های غیرمجاز و رسیدگی به پرونده‌های معوقه در کردستان
در جریان جنگ رمضان؛
۱۰ واحد صنعتی در کردستان خسارت دیدند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
غار کرفتو، میراث ۷ هزارساله ایران در مسیر ثبت جهانی یونسکو
بازدید سرزده رئیس کل دادگستری استان کردستان از زندان مرکزی سنندج/ دیدار بدون واسطه با ۳۰۰ زندانی
آخرین اخبار
غار کرفتو، میراث ۷ هزارساله ایران در مسیر ثبت جهانی یونسکو
بازدید سرزده رئیس کل دادگستری استان کردستان از زندان مرکزی سنندج/ دیدار بدون واسطه با ۳۰۰ زندانی
آغاز طرح غربالگری بینایی کودکان ۳ تا ۶ سال در سقز
پایان بازنگری طرح هادی در ۲۷ روستای بخش مرکزی سروآباد
درخشش رکاب‌زنان دختر کردستانی در رقابت‌های قهرمانی منطقه ۳ کشور