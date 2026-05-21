بازدید سرزده رئیس کل دادگستری استان کردستان از زندان مرکزی سنندج/ دیدار بدون واسطه با ۳۰۰ زندانی

باشگاه خبرنگاران جوان- حجت الاسلام و المسلمین حسینی به همراه دکتر علی رشیدی معاون قضایی و دبیر ستاد ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری زندان‌های استان و محمد خسروی مدیرکل زندان‌های استان در بند‌های محکومین جرایم عمومی و امنیتی حضور یافت.

حجت الاسلام و المسلمین حسینی در این بازدید، آخرین وضعیت پرونده زندانیان را در شعب دادگستری استان مورد بررسی قرار داده ضمن صدور دستورات لازم در خصوص انجام فرآیند دادرسی با لحاظ دو اصل دقت و سرعت؛ در مورد تعدادی از زندانیان که واجد شرایط ارفاقات و تسهیلات قانونی شناخته شدند دستورات لازم را جهت اعطای این ارفاقات به آنها صادر نمود.

لازم به ذکر است که از آغاز جنگ تحمیلی سوم، رئیس دستگاه قضایی استان سومین مرتبه است که از زندان مرکزی سنندج بازدید و بصورت چهره به چهره و بدون واسطه با زندانیان دیدار نموده است.

منبع: روابط عمومی دادگستری استان