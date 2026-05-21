باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا می‌گوید که با اعمال عوارض بر کشتیرانی در تنگه هرمز «مخالف» است. او در گفت‌و‌گو با خبرنگاران در کاخ سفید، گفت: «ما سیستم عوارض نمی‌خواهیم. این یک آبراه بین‌المللی است. آنها در حال حاضر عوارضی دریافت نمی‌کنند».

رئیس جمهور آمریکا همچنین مدعی شد که واشنگتن «اورانیوم غنی‌شده ایران را دریافت خواهد کرد». او بدون ارائه جزئیات بیشتر و در تضاد کامل با گزارش‌های رسانه‌ای و اظهارات مقامات رسمی کشورمان، گفت: «ما اورانیوم غنی‌شده با غلظت بالا را دریافت می‌کنیم؛ ما آن را دریافت خواهیم کرد. ما به آن نیازی نداریم. آن را نمی‌خواهیم. احتمالاً پس از دریافت آن را نابود خواهیم کرد، اما اجازه نخواهیم داد که آنها آن را داشته باشند».

او هیچ اشاره‌ای به چگونگی این کار نکرد.

یکی از درخواست‌های آمریکا در جریان گفت‌و‌گو‌ها با میانجیگران، انتقال اورانیوم غنی‌شده ایران به کشور ثالث بوده است.

ایران این درخواست را رد کرده و آن را زیر سوال برده است. ظهر امروز خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع گزارش داد که ایران از طریق میانجی‌ها اطلاع داده که این پیشنهاد را به طور کامل رد می‌کند.

منبع: رویترز