\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0648\u0632\u0627\u0631\u062a \u062f\u0641\u0627\u0639 \u0631\u0648\u0633\u06cc\u0647 \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u06a9\u0631\u062f \u06a9\u0647 \u062f\u0631 \u0686\u0627\u0631\u0686\u0648\u0628 \u0645\u0631\u062d\u0644\u0647 \u062f\u0648\u0645 \u0631\u0632\u0645\u0627\u06cc\u0634 \u0646\u06cc\u0631\u0648\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0647\u0633\u062a\u0647\u200c\u0627\u06cc\u060c \u067e\u0631\u062a\u0627\u0628 \u0639\u0645\u0644\u06cc \u0645\u0648\u0634\u06a9\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0628\u0627\u0644\u0633\u062a\u06cc\u06a9 \u0642\u0627\u0631\u0647\u200c\u067e\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0645\u0648\u0634\u06a9\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0647\u0627\u06cc\u067e\u0631\u0633\u0648\u0646\u06cc\u06a9 \u0648 \u0645\u0648\u0634\u06a9\u200c\u0647\u0627\u06cc \u06a9\u0631\u0648\u0632 \u0627\u0646\u062c\u0627\u0645 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n