از ادعای ابرقدرتی تا آشکار شدن یک خطای راهبردی + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - ایالات متحده آمریکا طی دهه‌های گذشته همواره تلاش کرده است خود را به عنوان ابرقدرتی بی‌رقیب در عرصه سیاست، اقتصاد و امنیت بین‌الملل معرفی کند. با این حال، تحولات اخیر نشان می‌دهد که برخی تصمیم‌های راهبردی این کشور، نه تنها به تثبیت این جایگاه منجر نشده، بلکه زمینه‌ساز تضعیف تصویر جهانی آن نیز شده است.

کارشناسان معتقدند واشنگتن در محاسبات خود درباره تحولات منطقه‌ای و جهانی، دچار اشتباهاتی شده که هزینه‌های سیاسی و امنیتی قابل توجهی برای این کشور به همراه داشته است. این خطای راهبردی، به گفته تحلیلگران، باعث شده شکاف میان ادعای رهبری جهانی آمریکا و واقعیت‌های میدانی بیش از گذشته آشکار شود.