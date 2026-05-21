سخنگوی فدراسیون فوتبال درباره وضعیت اخذ روادید برای اعضای تیم ملی فوتبال و برگزاری بازی دوستانه با مالی توضیحاتی را بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - امیرمهدی علوی درباره حضور اعضای تیم ملی فوتبال ایران در سفارتخانه‌های آمریکا و کانادا در آنکارا برای دریافت روادید اظهار کرد: این موضوع برای اعزام به جام جهانی امروز ادامه پیدا کرد زیرا بخشی از این روند سال گذشته انجام شده بود‌. بازیکنان سپاهان هم امروز به سفارت ایالت متحده در ترکیه رفتند. سایر بازیکنان، کادرفنی و مدیریت نیز در سفارت کانادا حضور یافته و هفته آینده نیز در محل سفارت مکزیک حاضر می‌شوند‌.

او درباره شرایط اعزام خبرنگاران به آمریکا گفت: این یکی از ۱۰ شرط ما است که مهدی تاج درباره‌اش با دبیرکل فیفا صحبت کرد. درباره بحث پرچم‌ها فیفا اعلام کرد هیچ پرچمی به جز پرچم جمهوری اسلامی ایران نباید در ورزشگاه به اهتزاز دربیاید که این هم جزو شروط ۱۰ گانه ما بود. بحث اعزام رسانه‌های گروهی و هواداران عزیز نیز در حال پیگیری است. امیدواریم این برنامه پله به پله پیش برود. حضور همکاران عزیز رسانه‌های گروهی برای حمایت از تیم ملی است.

علوی درمورد برگزاری بازی دوستانه با مالی گفت: در رسانه‌های بین‌المللی این موضوع مطرح و تقریبا مذاکرات رسمی با فدراسیون مالی در حال انجام است. هنوز قرارداد رسمی با کشور مالی، امضا نشده و قطعا برخی در این خصوص سنگ‌اندازی می‌کنند.

علوی در مورد آخرين وضعیت مصدومیت روزبه چشمی عنوان کرد: روزبه چشمی جزو چهره‌های خاطره‌انگیز فوتبال ماست که گلش به ولز هرگز از خاطره‌ها محو نمی‌شود. انگیزه و اراده‌ای که در این سال‌ها از او دیدیم امیدوارم با تلاش کادر پزشکی منجر به‌اتفاق خیری برای چشمی شود و شرایط بازی را به دست بیاورد. کادر پزشکی در حال بررسی وضعیت روزبه است.

سخنگوی فدراسیون درمورد بحث نیمه‌تمام ماندن لیگ برتر بدون معرفی قهرمان، گفت: در روزهای اخیر جلسات متعددی در سازمان لیگ برگزار شده و قرار است جمع‌بندی نهایی را بر اساس آنچه درگذشته اعلام شد، از باشگاه‌ها خواستیم برنامه‌ریزی برای برگزاری تمرینات را داشته باشند و تا اواسط هفته آینده این بحث جمع‌بندی در هیئت رئیسه سازمان لیگ و پس از آن تصمیم هیئت رئیسه فدراسیون را خواهیم داشت‌.

علوی تصریح کرد: همبستگی که بین رسانه‌های گروهی وجود دارد کمک بسیار خوبی برای تیم ملی است و حتماً تا زمان آغاز جام جهانی این اتحاد و همدلی می‌تواند مقابل فضاسازی رسانه‌های معاند قرار بگیرد. امیدوارم همه این برنامه‌ها به تیم ملی کمک کند. قلعه‌نویی، کادرفنی، کادر مدیریتی و بازیکنان نیز آن‌ها رصد کرده و از برنامه‌ رسانه‌های کشورمان انرژی مثبت می‌گیرند.