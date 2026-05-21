باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد که تحریمهایی را علیه ۹ لبنانی اعمال کرده است. این وزارتخانه مدعی شد که افراد تحریم شده، «مانع خلع سلاح حزبالله شدهاند».
طبق اعلام وبسایت وزارت خزانهداری، این تحریمها شامل برخی اعضای مجلس لبنان و مقامات امنیتی این کشور است.
به طور جداگانه، یک مقام آمریکایی به الجزیره گفت که تحریمهای جدید شامل حسن فضلالله، ابراهیم موسوی، حسین حاج حسن و همچنین محمد فنیش میشود که هر چهار نفر، نماینده مجلس هستند.
این مقام آمریکایی اضافه کرد که سرهنگ سامر حماده، رئیس دفتر اطلاعات ارتش لبنان، سرتیپ خطار ناصرالدین، رئیس بخش تحلیل اداره کل امنیت لبنان، احمد بعلبکی، مسئول امنیتی جنبش امل و احمد صفوی، فرمانده این جنبش در جنوب لبنان از دیگر افرادی هستند که تحت تحریمهای جدید قرار گرفتهاند.
منبع: الجزیره