معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ایران گفت: ۲۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تن کالا از ۹ اسفندماه پارسال تا ۳۰ اردیبهشت برغم حملات به بنادر و پیرامون آن تخلیه و بارگیری شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد شکیبی نسب مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی اظهار کرد: از این میزان پنج میلیون و ۳۰۰ هزار تن کالای اساسی بود ضمن اینکه در این ایام پنج میلیون و ۱۰۰ هزار تن کالای اساسی بارگیری و خارج شد.

وی با تشریح اقدامات سازمان بنادر و دریانوردی کشور در سال گذشته اضافه کرد: پارسال ۸۲ درصد واردات کالاهای اساسی از طریق بنادر جنوب و ۱۸ درصد از بنادر شمالی صورت گرفت و از نخستین روز فروردین امسال تا ۳۰ ازدیبهشت ماه جاری سهم بنادر شمالی ۳۲ درصد و بنادر جنوبی ۶۸ درصد شد.

شکیبی نسب با اشاره به ظرفیت بنادر شمالی به لحاظ زیرساخت های موجود و با بیان اینکه تا امروز ظرفیت بنادر جنوبی را داشتیم و میانگین ظرفیت کشتی های متردد در آنها ۶۵ تا ۱۵۰ هزار تن است، گفت: یک کشتی در بنادر جنوبی ۷۰ هزار تن‌ کالای اساسی حمل می کند در حالی که در بنادر حوزه دریای خزر باید ۲۰ فروند کشتی تردد کند تا میانگین حمل ۷۰ هزار تن ثبت شود بنابراین می طلبد تا همکاری لازم صورت گیرد و این میزان افزایش یابد.

معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان بنادر و دریانوردی کشور در ادامه با بیان اینکه نباید فرصت ها را از دست داد و تمرکز تنها بر یک بندر باشد، اضافه کرد: برای توزیع کالا بین بنادر شمالی کشور باید سریع اقدام کرد.

 

