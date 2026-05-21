اختتامیه ششمین سال از طرح محافل عصرهای قرآنی با حضور مردم انقلابی، در میدان مفید قم برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -همزمان با هشتادمین موج از شب‌های خونخواهی و بیعت و دومین سالگرد شهادت شهیدان خدمت، آئین اختتامیه ششمین سال از طرح محافل عصر‌های قرآنی که در ایام ماه مبارک رمضان توسط گروه تبلیغی جهادی شهید محمدرضا شفیعی برگزار شده بود، با حضور مردم و مسئولین، در قرارگاه مرکزی امام سیدمجتبی خامنه‌ای مدظله‌العالی واقع در میدان مفید قم برگزار شد.

در این مراسم، حجت‌الاسلام والمسلمین حاجی ابوالقاسم دولابی (نماینده شهید جمهور در امور روحانیت) به بیان ویژگی‌هایی از این شهید محبوب و مظلوم پرداخت و گفت: شهید رئیسی در خدمت به مردم، انگیزه مادی و مقامی نداشت.

او با اشاره به اینکه شهید آیت الله رئیسی در دوران مسئولیتش، فقط با نگاه به رضایت الهی تلاش می‌کرد، گفت: شهید رئیسی با این رویکرد توانست بسیاری از مشکلات کشور را برطرف کند.

حسین صابری (نائب رئیس شورای اسلامی شهر قم) نیز با بیان خاطراتی از آخرین سفر استانی شهید جمهور به شهر مقدس قم، از جدیت او در فعالیت‌های روزانه و خدمت‌رسانی به مردم گفت و نکاتی از زندگی برجسته وی ذکر نمود.

حجت‌الاسلام احمد قادری (مدیر گروه تبلیغی جهادی شهید محمدرضا شفیعی)در این مراسم به بیان تاریخچه‌ای از تأسیس این گروه پرداخت و گفت: خدا را شاکریم که به لطف نگاه شهید شفیعی و همت دوستان ما که بالغ بر یکصد نفر نیروی انقلابی، پا به رکاب و جهادی هستند، امروز گروه تبلیغی جهادی شهید محمدرضا شفیعی، جزء ۱۰ گروه برتر تبلیغی قم و جزء ۱۶ گروه تبلیغی برتر کشور به شمار می‌رود.

این مبلغ جهادی از عدم حمایت لازم و کافی دستگاه‌های مسئول از گروه‌های جهادی انتقاد کرد و گفت: گروه شهید شفیعی علیرغم بیش ۱۵ سال فعالیت جهادی، نه تنها نتوانسته دفتر و مکانی برای انجام فعالیت‌ها تهیه کند؛ بلکه تاکنون حتی یک میز و صندلی هم برای خود ندارد.

در پایان این مراسم که با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محسن ربانی (نماینده سابق مقام معظم رهبری در آمریکای لاتین)، نرجس نیازمند (رئیس کمیسیون بانوان و خانواده شورای اسلامی شهر قم)، خواهر بزرگوار شهید محمدرضا شفیعی و عموم شهروندان قمی برگزار شد، از مبلغان طرح عصر‌های قرآنی، تقدیر شد.