چمران: رهبر شهید انقلاب در درجه اول یک شخصیت فرهنگی بودند

باشگاه خبرنگاران جوان؛الهام قبادی - مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به توانمندی ملت ایران در مدیریت همزمان سختی‌ها و جریان زندگی گفت: بله، مردم ما آموختند که هم جنگ را داشته باشند و هم زندگی را. نه تنها الان، در دفاع مقدس هم همین‌گونه بود؛ هم زندگی جریان داشت و هم دفاع مقدس ۸ ساله ما. حالا هم تقریباً ما در شرایط جنگی هستیم ولی می‌بینید زندگی جریان دارد و به ویژه فرهنگ که جایگاه بالایی در کشور ما دارد و بایستی هم داشته باشد.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر فقید انقلاب اسلامی، بیان کرد: رهبر شهید ما، مقام معظم رهبری، می‌دانید یک شخصیت در درجه اول فرهنگی بودند از نظر تسلط ایشان به مسائل فرهنگی و علاقه به کتاب و کتابخوانی و بر ترویج کتاب خوب، اصرار زیادی داشتند. همین سبب شده که ما در این زمان که هنوز جنگ مان پایان نیافته و تهدید‌ها به صورت جدی وجود دارد، می‌بینیم که در مباحث مختلف - نه تنها کتاب، موارد دیگری - زندگی‌مان هم در جریان است.

چمران تأکید کرد: از یک جهت این خوب است ولی از یک جهت هم جنگ را نباید فراموش بکنیم. تأثیرات منفی‌اش را باید سعی کنیم رفع کنیم.

رئیس شورای شهر تهران با اشاره به ایام اردیبهشت و برگزاری نمایشگاه‌های کتاب، گفت:اردیبهشت همیشه با حال و هوای کتاب است، موقع آغاز نمایشگاه‌های کتاب است، امسال نمایشگاه‌های کتاب به گونه‌ای دیگر برگزار شد، من همیشه خوشحال بودم وقتی استقبال مردم از نمایشگاه کتاب را می‌دیدم؛ حتی اگر کتابی نخرند، کتابی نخوانند، ولی همین که می‌آیند و استقبال می‌کنند، خود نمایشگاه کتاب یک ارزش بالایی است که باید ما قدرش را بدانیم و مقدمه کتابخوانی شود.