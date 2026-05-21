باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری- صادق ضیائیان مدیرکل پیشبینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: امشب شاهد ورود یک سامانه بارشی قدرتمند از شمال غرب کشور، نسبت به وقوع سیلاب، آبگرفتگی معابر و مواج شدن دریاها در بخشهای وسیعی از ایران هشدار سطح نارنجی صا
وی افزود: امشب با ورود یک سامانه بارشی جدید از سمت شمال غرب کشور، وضعیت جوی در بخشهای گستردهای از ایران دستخوش تغییرات شدید خواهد شد. این سامانه به تدریج استانهای غربی، ارتفاعات البرز و استانهای ساحلی خزر را تحت تأثیر بارشهای خود قرار میدهد.
او با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی، نسبت به خطر سیلاب و آبگرفتگی شدید در مناطق مختلف گفت: علاوه بر سامانه جدید، باقی مانده فعالیت موج بارشی قبلی همچنان در برخی نقاط فعال است که میتواند منجر به وقوع سیلابهای نقطهای و آبگرفتگیهای موقتی در شمال خراسان شمالی و نیمه شمالی خراسان رضوی شود.
او بیان کرد: فردا جمعه یکم خرداد، تمرکز بارشها بیشتر در نوار شمالی کشور باقی خواهد ماند و اهالی این مناطق شاهد آسمانی ابری همراه با رگبار و رعد و برق خواهند بود. در مقابل، در مناطق مرکزی، جنوبی و نیمه غربی کشور، وزش باد پدیده غالب خواهد بود که علاوه بر گرد و غبار، کاهش کیفیت هوا را برای ساکنان این مناطق به همراه دارد.
او گفت: وضعیت دریایی کشور نیز ناآرام پیشبینی شده و اعلام شده است که تنگه هرمز و شرق خلیج فارس به دلیل وزش بادهای شدید، مواج و متلاطم خواهد بود که لازم است تمهیدات لازم برای فعالیتهای دریایی اتخاذ گردد.
او افزود:توصیه میشود هموطنان در مناطق پرخطر، از توقف در حاشیه رودخانهها و صعود به ارتفاعات در روزهای پیش رو به طور جدی خودداری کنند.