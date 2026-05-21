باشگاه خبرنگاران جوان - در اولین روز از رقابت‌های آزاد پاراوزنه‌برداری در الجزایر، مهدیه محمدیان ملی پوش ایران در دسته ۵۵ کیلوگرم با حریفان خود به رقابت پرداخت.

او در حرکت اول خود موفق به مهار وزنه ۹۵ کیلوگرمی شد. محمدیان در حرکت دوم و سوم خود به ترتیب وزنه های ۱۰۲ و ۱۰۵ کیلوگرمی را مهار کرد و موفق به کسب مدال برنز شد.

محمدیان با ثبت رکورد ۳۰۲ کیلوگرم مدال نقره مجموع را از آن خود کرد.

پیش از این نیز علیرضا ایزدی موفق به کسب مدال برنز و مدال طلا مجموع مسابقات شده بود.

در رقابت‌های پاراوزنه‌برداری آزاد قهرمانی الجزایر، ١۵١ ورزشکار (٩٢ مرد و ۵٩ زن) از ٢٠ کشور به رقابت می‌پردازند که الجزایر با ٢٧، مصر با ٢٠ و ایران با ١۶ پاراوزنه‌بردار بیشترین تعداد ورزشکار را در این رقابت‌ها دارند.