مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور گفت: ترافیک سنگین در محور هراز مسیر شمال به جنوب محدوده سد هراز و همچنین محور فیروزکوه در مسیر رفت و برگشت محدوده گیلاوند گزارش شده است

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری- ایمان محرابی‌نیا مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور  با اشاره به ترافیک سنگین در برخی معابر استان تهران گفت: در حال حاضر آزادراه تهران - پردیس محدوده پل اتوبان بابایی، محور قدیم تهران - بومهن محدوده جاجرود و آزادراه قزوین - کرج محدوده گلشهر با ترافیک سنگین مواجه هستند.

وی در تشریح وضعیت محورهای شمالی افزود: ترافیک سنگین در محور هراز مسیر شمال به جنوب محدوده سد هراز و همچنین محور فیروزکوه در مسیر رفت و برگشت محدوده گیلاوند گزارش شده است. سایر محورهای شمالی از جمله چالوس، آزادراه تهران - شمال و آزادراه قزوین - رشت دارای تردد روان هستند.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور درباره وضعیت جوی نیز اظهار داشت: بارش باران در برخی از محورهای استان‌های کردستان، مازندران، گیلان و آذربایجان شرقی ادامه دارد، اما محورهای شمالی کشور فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

محرابی‌نیا در ادامه از انسداد شریانی محور قدیم بستان‌آباد - میانه خبر داد و تصریح کرد: این مسیر حدفاصل قره‌چمن تا میانه مسدود بوده و رانندگان می‌توانند از مسیرهای جایگزین «قره‌چمن - کوهسار علیا - سه‌راهی ترکمانچای - راه روستایی چپقلو - میانه» و همچنین «قره‌چمن - راه فرعی هشترود - میانه» تردد کنند.

به گفته وی، محور غیرشریانی پاتاوه - دهدشت مسدود و محور وازک - بلده نیز به دلیل انسداد فصلی قابل تردد نیست.

 

