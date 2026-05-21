رئیسی امید و اعتماد را در میان مردم زنده کرد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - محمد هادی ایمانیه در سخنانی به مناسبت دومین سالگرد بزرگداشت شهید خدمت آیتالله دکتر سیدابراهیم رئیسی، با مرور بیانات مقام معظم رهبری درباره ایشان، به تبیین ویژگیهای شخصیتی و مدیریتی رئیسجمهور شهید پرداخت.
او در ابتدای سخنان خود با اشاره به حکم انتصاب آیتالله رئیسی به تولیت آستان قدس رضوی از سوی رهبر معظم انقلاب گفت: رهبر انقلاب در آن حکم، آیتالله رئیسی را برخوردار از صلاح و امانت و کارآزموده در مدیریتهای کلان توصیف کردند؛ تعبیری که نشاندهنده اعتماد و نگاه ویژه ایشان به توانمندیهای مدیریتی رئیسجمهور شهید بود.
ایمانیه افزود: در حکم ریاست قوه قضائیه نیز مقام معظم رهبری با اشاره به سوابق طولانی آیتالله رئیسی در سطوح مختلف قوه قضائیه، از آشنایی کامل او با زوایای این دستگاه، برخورداری از فقاهت، تحصیلات حقوقی، دانش و تجربه و نیز سلامت، امانت و کارآمدی در مقاطع مختلف خدمت سخن گفتند.
ایمانیه با اشاره به تنفیذ حکم ریاست جمهوری آیتالله رئیسی اظهار کرد: رهبر انقلاب در این حکم، انتخاب «شخصیتی مردمی، عالیقدر، مزین به پرهیزگاری و خردمندی و دارای سوابق درخشان مدیریتی» را نشانه عزم ملت برای حرکت در مسیر عدالت، پیشرفت، آزادی و عزت دانستند.
او، همچنین به دیدارهای متعدد هیئت دولت با رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و گفت: ایشان بارها از عملکرد دولت سیزدهم تقدیر کردند و حتی تأکید داشتند که علاوه بر حمایت، از این دولت تمجید نیز میکنند؛ چراکه عملکرد آن را در بخشهای مهم مثبت و قابل تقدیر میدانستند.
به گفته ایمانیه، رهبر انقلاب در سخنان خود ویژگیهایی همچون مردمی بودن، عدالتورزی، فسادستیزی، احیای امید و اعتماد در میان مردم، انسجام و اقتدار دولت و نیز اشراف مدیریتی را از مهمترین سرفصلهای دولت شهید رئیسی عنوان کردند.
او ادامه داد: مقام معظم رهبری بارها از تلاش، تحرک و فعالیت گسترده دولت سیزدهم سخن گفته و تأکید کردند که این دولت از نظر تلاش و فعالیت نمره بالایی میگیرد. همچنین حضور مستقیم و بیواسطه رئیسجمهور در میان مردم، سفرهای متعدد استانی و رسیدگی میدانی به مشکلات از جمله نکاتی بود که مورد توجه و تحسین ایشان قرار داشت.
ایمانیه، سادهزیستی، کاهش تشریفات، ارتباط صمیمی با مردم، توجه به جوانگرایی در مدیریت و نیز پرهیز از فرافکنی و بهانهتراشی را از دیگر ویژگیهای مورد تأکید رهبر انقلاب درباره دولت سیزدهم برشمرد و افزود: به گفته ایشان، این دولت جامعه را از حالت چشمانتظاری نسبت به خارج از کشور خارج کرد و با تکیه بر ظرفیتهای داخلی مسیر پیشرفت را دنبال کرد.
او همچنین به دستاوردهای دولت در حوزههای مختلف اشاره کرد و گفت: رهبر انقلاب به رشد برخی شاخصهای اقتصاد کلان از جمله افزایش رشد اقتصادی در بخش صنعت، افزایش سرمایهگذاری، کاهش بیکاری، رشد صادرات، تقویت نظام مالیاتی، توسعه صنایع پتروشیمی، اقدامات در حوزه نفت و گاز و احیای واحدهای تعطیلشده اشاره کردند.
ایمانیه در ادامه با اشاره به مدیریت بحران کرونا در آغاز دولت سیزدهم افزود: در زمانی که روزانه صدها نفر بر اثر این بیماری جان خود را از دست میدادند، با تدبیر و سرعت عمل دولت، شرایط به سرعت مدیریت شد و کشور از وضعیت بحرانی خارج شد.
او، همچنین به تحرک فعال دولت در سیاست خارجی اشاره کرد و گفت: به گفته رهبر انقلاب، گسترش ارتباط با همسایگان و تنوعبخشی به روابط خارجی از سیاستهای درست دولت سیزدهم بود و عضویت ایران در دو پیمان مهم بینالمللی در مدت کوتاه، نشانه ارتقای جایگاه کشور در عرصه جهانی به شمار میرفت.
ایمانیه در بخش دیگری از سخنان خود به اظهارات رهبر معظم انقلاب پس از شهادت آیتالله رئیسی اشاره کرد و گفت: ایشان دولت سیزدهم را «دولت کار و امید» توصیف کردند و مردمی بودن، توجه به حل مشکلات مردم، اعتقاد به توان داخلی و صراحت در مواضع انقلابی را از ویژگیهای برجسته رئیسجمهور شهید دانستند.
ایمانیه در پایان با اشاره به فعالیتهای ستاد پشتیبانی در شرایط جنگی اخیر گفت: این ستاد با تدبیر مسئولان و در جوار حرم مطهر حضرت احمدبن موسی (ع) از روزهای نخست شکل گرفت و در حوزههایی مانند سلامت، بازسازی مناطق آسیبدیده، کمکهای معیشتی به محرومان و تأمین امکانات مورد نیاز رزمندگان فعالیت کرده است. وی از مردم و خیران خواست همچنان در حمایت از این اقدامات مشارکت داشته باشند.