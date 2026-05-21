رژیم جنایتکار صهیونیستی منطقه مجاور یک پرورشگاه در جنوب لبنان را گلوله‌باران کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - خبرگزاری ملی لبنان گزارش داده که توپخانه رژیم صهیونیستی در حال حمله به شهر «شاوکین» لبنان در مجاورت یک پرورشگاه است.

هنوز هیچ تلفاتی گزارش نشده، اما طبق گزارش یونیسف، از دوم مارس (۱۱ اسفند) رژیم صهیونیستی بیش از ۲۰۰ کودک لبنانی را به شهادت رسانده و بیش از ۸۰۰ کودک را مجروح کرده است.

پیش از این، رسانه‌ها اعلام کردند که بیمارستان «تبنین» در جنوب لبنان در حملات هوایی رژیم صهیونیستی دچار خسارات شدید شده است. روز گذشته یک جت جنگنده اسرائیلی به این بیمارستان حمله کرد و دو نفر را به شهادت رساند.

به طور کلی، آمار منتشر شده توسط وزارت بهداشت لبنان نشان می‌دهد که از دوم مارس، حداقل ۱۶ بیمارستان در این کشور آسیب دیده‌اند. داده‌های رسمی همچنین نشان می‌دهد که در همین مدت، حداقل ۱۱۶ نفر در حملاتی که پزشکان و خدمه آمبولانس را هدف قرار داده، به شهادت رسیده و ۲۶۳ نفر زخمی شده‌اند.

منبع: الجزیره

برچسب ها: حملات اسرائیل ، جنوب لبنان ، پرورشگاه
خبرهای مرتبط
بحران بی‌سابقه نیروی انسانی در ارتش رژیم اسرائیل
افزایش احتمال سقوط نتانیاهو؛ چرا نمایندگان به انحلال کنست رای دادند؟
هاآرتص: ارتش اسرائیل در جنوب لبنان درجا زده، حزب‌الله جنگ را دیکته می‌کند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
افزایش احتمال سقوط نتانیاهو؛ چرا نمایندگان به انحلال کنست رای دادند؟
مخالفت ترامپ با عوارض در تنگه هرمز و تکرار ادعا‌ها درباره برنامه هسته‌ای ایران
بلاروس: برای جنگ آماده هستیم
پیشنهاد روسیه برای اورانیوم ایران
هشدار تند مسکو به اروپا: می‌خواهید اراده ما را به آزمون بگذارید؟ بفرمایید
سرپیچی پنهان جمهوری‌خواهان از ترامپ در کنگره
جهش قیمت نفت به ۱۰۷ دلار
بازگشت اولین گروه از فعالان ناوگان صمود با آثار شکنجه
ادامه محکومیت‌های بین‌المللی؛ انگلیس هم به جمع احضارکنندگان سفرای اسرائیل پیوست
روبیو: کشور‌های ناتو در جنگ با ایران هیچ کمکی به ما نکردند
آخرین اخبار
پیشنهاد روسیه برای اورانیوم ایران
روسیه: طرح ترامپ برای غزه هنوز فقط جوهر روی کاغذ است
بازگشت اولین گروه از فعالان ناوگان صمود با آثار شکنجه
اعتراف رسانه‌های صهیونیستی به «کوری اطلاعاتی» اسرائیل
گلوله‌باران رژیم صهیونیستی در مجاورت پرورشگاهی در لبنان
آمریکا موقتا ارسال سلاح به تایوان را به حالت تعلیق درآورد
ترکش‌های جنگ ایران بر پیکر اقتصاد اروپا
سایه انسداد تنگه هرمز بر سفره مردم جهان
پوتین: سه‌گانه هسته‌ای ضامن حاکمیت مسکو و مینسک است
تحریم‌های جدید آمریکا علیه حزب‌الله لبنان
روبیو: کشور‌های ناتو در جنگ با ایران هیچ کمکی به ما نکردند
مخالفت ترامپ با عوارض در تنگه هرمز و تکرار ادعا‌ها درباره برنامه هسته‌ای ایران
افزایش احتمال سقوط نتانیاهو؛ چرا نمایندگان به انحلال کنست رای دادند؟
بلاروس: برای جنگ آماده هستیم
سرپیچی پنهان جمهوری‌خواهان از ترامپ در کنگره
هشدار تند مسکو به اروپا: می‌خواهید اراده ما را به آزمون بگذارید؟ بفرمایید
شمار شهدای لبنانی از سه هزار نفر گذشت
ایتالیا خواستار تحریم بن‌گویر شد
جهش قیمت نفت به ۱۰۷ دلار
مسکو: رزمایش هسته‌ای پیام خاص خود را دارد
هشدار آژانس بین‌المللی انرژی درباره تابستان داغ بازار نفت
تعلیق قرارداد‌های مشاوره‌ای غربی در عربستان درپی کسری بودجه
فشار نظامی جدید ترامپ بر کوبا/ ناو هواپیمابر نیمیتز وارد دریای کارائیب شد
نفوذ نظامی جدید رژیم صهیونیستی به خاک سوریه در منطقه درعا
ادامه محکومیت‌های بین‌المللی؛ انگلیس هم به جمع احضارکنندگان سفرای اسرائیل پیوست
اشتاین‌مایر: کاش برجام را حفظ می‌کردیم
زاخارووا: فقط مردم ایران درباره غنی‌سازی تصمیم می‌گیرند
شهباز شریف شنبه راهی پکن می‌شود
شورای امنیت امروز درباره فلسطین تشکیل جلسه می‌دهد/ ارائه اولین گزارش ملادینوف از وضعیت غزه
رادیوی انگلیسی با خطای کامپیوتری، خبر مرگ پادشاه را اعلام کرد