باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - خبرگزاری ملی لبنان گزارش داده که توپخانه رژیم صهیونیستی در حال حمله به شهر «شاوکین» لبنان در مجاورت یک پرورشگاه است.

هنوز هیچ تلفاتی گزارش نشده، اما طبق گزارش یونیسف، از دوم مارس (۱۱ اسفند) رژیم صهیونیستی بیش از ۲۰۰ کودک لبنانی را به شهادت رسانده و بیش از ۸۰۰ کودک را مجروح کرده است.

پیش از این، رسانه‌ها اعلام کردند که بیمارستان «تبنین» در جنوب لبنان در حملات هوایی رژیم صهیونیستی دچار خسارات شدید شده است. روز گذشته یک جت جنگنده اسرائیلی به این بیمارستان حمله کرد و دو نفر را به شهادت رساند.

به طور کلی، آمار منتشر شده توسط وزارت بهداشت لبنان نشان می‌دهد که از دوم مارس، حداقل ۱۶ بیمارستان در این کشور آسیب دیده‌اند. داده‌های رسمی همچنین نشان می‌دهد که در همین مدت، حداقل ۱۱۶ نفر در حملاتی که پزشکان و خدمه آمبولانس را هدف قرار داده، به شهادت رسیده و ۲۶۳ نفر زخمی شده‌اند.

منبع: الجزیره