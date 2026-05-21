باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ روح الله شاکری ، رییس پلیس راه استان قم گفت: ماموران پلیس راه قم -گرمسار حین کنترل خودروهای عبوری در آزادراه قم گرمسار یک دستگاه سواری سورن را به دلیل داشتن ۴۸ میلیون تومان خلافی و سرعت غیر مجاز ۱۸۰ کیلومتر بر ساعت توقیف کردند.

وی ادامه داد:ضمن اینکه بخش عمده‌ای از تخلفات ثبت‌شده این خودرو مربوط به سرعت های غیر مجاز بوده است، به رانندگان توصیه کرد: ضمن رعایت سرعت مطمئنه در رانندگی ، با پرداخت به‌موقع جرایم رانندگی، علاوه بر پیشگیری از توقیف خودرو، سهم خود را در ارتقای ایمنی جاده‌ها ایفا کنند.

منبع:پلیس راه استان قم