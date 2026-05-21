رئیس پلیس راه استان قم از توقیف یک دستگاه خودروی سواری سورن در محور قم به گرمسار در پی تخلفات متعدد ثبت‌شده سرعت غیرمجاز خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ روح الله شاکری ، رییس پلیس راه استان قم گفت: ماموران پلیس راه قم -گرمسار حین کنترل خودروهای عبوری در آزادراه قم گرمسار یک دستگاه سواری سورن را به دلیل داشتن ۴۸ میلیون تومان خلافی و سرعت غیر مجاز ۱۸۰ کیلومتر بر ساعت توقیف کردند.

وی ادامه داد:ضمن اینکه بخش عمده‌ای از تخلفات ثبت‌شده این خودرو مربوط به سرعت های غیر مجاز بوده است، به رانندگان توصیه کرد: ضمن رعایت سرعت مطمئنه در رانندگی ، با پرداخت به‌موقع جرایم رانندگی، علاوه بر پیشگیری از توقیف خودرو، سهم خود را در ارتقای ایمنی جاده‌ها ایفا کنند.

منبع:پلیس راه استان قم

برچسب ها: تخلفات رانندگی ، پلیس راه قم
خبرهای مرتبط
ترمز خودروی متخلف در قم کشیده شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ترمز خودروی متخلف در محور قم به گرمسار کشیده شد
امتحانات برخی مقاطع تحصیلی در قم مجازی شد
توقیف کامیون حامل ۱۰ تن چوب قاچاق در قم
اختتامیه ششمین سال از طرح محافل عصرهای قرآنی در قم
آخرین اخبار
ترمز خودروی متخلف در محور قم به گرمسار کشیده شد
توقیف کامیون حامل ۱۰ تن چوب قاچاق در قم
اختتامیه ششمین سال از طرح محافل عصرهای قرآنی در قم
امتحانات برخی مقاطع تحصیلی در قم مجازی شد
جزئیات خسارت جنگ رمضان به ۵۴ موزه و ۵ اثر جهانی ایران