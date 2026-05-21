وی خاطرنشان کرد: تاکنون سابقه نداشته است که در روز‌های پایانی و منتهی به ایام تشریق، با فاصله با آخرین پرواز زائرانی برای انجام مناسک حج تمتع از ایران به سرزمین وحی اعزام شوند. این شرایط می‌طلبد که دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی آمادگی کامل داشته باشند تا زائران بتوانند عمره تمتع خود را انجام داده و در کنار دیگر زائران آماده عزیمت به عرفات، مشعر و منا شوند.

سرپرست حجاج ایرانی تصریح کرد: تعامل و هم‌افزایی میان تمام مجموعه‌های ذیربط، به‌ویژه سازمان حج و زیارت و بعثه مقام معظم رهبری، شرط ضروری برای تسهیل امور زائران است و امیدوارم با یاری خداوند و تلاش خادمین، حج با عزت دیگر و موفقیت جدیدی به پرونده حج جمهوری اسلامی افزوده شود.

در ادامه این جلسه، علیرضا رشیدیان، رئیس سازمان حج و زیارت در گزارشی با اشاره به اینکه تاکنون بیش از ۲۹ هزار و ۶۶۰ نفر از زائران و عوامل وارد سرزمین وحی شده‌اند، اظهار داشت: علاوه بر پرواز امروز که حدود ۲۲۰ نفر ظرفیت دارد، تلاش می‌شود که دو گروه دیگر نیز به زائران ایرانی بپیوندند و تعداد افرادی که در این دو پرواز پیش بینی شده است بیش از ۳۱۰ نفر می‌باشد که شامل زائران تبعی و همچنین کارگزاران اجرایی، فرهنگی و درمانی هستند که نیاز بوده قبل از ایام تشریق به عملیات حج بپیوندند.

علیرضا رشیدیان در خصوص تعداد زائران حاضر در مدینه منوره افزود: تا روز جمعه هزار و ۳۶ نفر در این شهر باقی می‌مانند که انتظار می‌رود تا صبح شنبه به مکه منتقل شوند. زائرانی هم که از طریق جده وارد عربستان می‌شوند، مدینه بعد خواهند بود.

وی همچنین گزارشی از ملاقات‌های روز گذشته خود در جده با وزیر کشور میزبان و شرکت در همایش حج ارائه و تصریح کرد: تعامل و هماهنگی بین دو طرف برای برگزاری و تسهیل عملیات حج در آستانه ایام تشریق وجود دارد.

در این نشست، محمد آزاد، مسئول ستاد مشاعر سازمان حج و زیارت با تشریح تمهیدات اندیشیده شده برای ایام تشریق، تصریح کرد: هماهنگی با شرکت خدمات دهنده کشور میزبان صورت گرفته و زمان استقرار و خروج زائران ایرانی از عرفات، مشعر و منا مشخص شده است.

محمد آزاد گفت: تیم‌های امداد و راهنمایی و پزشکی نیز هماهنگ شده و در مسیر عزیمت زائران به جمرات و بازگشت به چادر‌ها فعال خواهند بود.

دکتر سید علی مرعشی، رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت هم با اشاره به اینکه نیرو‌های اعزامی درحال تجهیز درمانگاه‌ها برای ارائه خدمت در مشاعر مقدسه هستند، گفت: ۵ درمانگاه در صحرای عرفات و ۵ درمانگاه دیگر در منا موظف‌اند در طول ایام تشریق، خدمات درمانی لازم را به زائران ایرانی ارائه دهند.

دکتر سید علی مرعشی به تمهیدات صورت گرفته برای انجام اعمال زائران وقوف اضطراری اشاره کرد و مجموع خدمات ارائه شده از ابتدای عملیات حج تاکنون را بیش از ۷۵ هزار خدمت عنوان نمود و افزود: هم اکنون تنها ۱۰ بیمار در بیمارستان‌های سعودی بستری و تحت درمان هستند.

اکبر رضایی، رئیس ستاد عملیات مکه نیز اضافه کرد: با پرواز امروز انتظار می‌رود که تعداد زائران ایرانی در سرزمین وحی به بیش از ۲۹ هزار و ۸۹۰ نفر برسد.

اکبر رضایی همچنین گفت: برای ارائه خدمات بهتر حمل و نقل درون شهری در ایستگاه جمرات بررسی لازم انجام شده و تدبیر خواهد شد تا این خدمات بعد از ایام تشریق بهبود یابد.

در ادامه آقای حسن زرنگار، سرکنسول جمهوری اسلامی ایراندر جده هم به تماس‌ها و هماهنگی‌های خود با طرف‌های سعودی در خصوص عملیات حج ۱۴۰۵ اشاره و تاکید کرد: این نمایندگی آمادگی دارد که تا حضور آخرین نفر از زائران ایرانی در سرزمین وحی خدمات ارائه دهد.