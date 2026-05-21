فرمانده انتظامی زرقان از کشف انواع گوشت احتکار شده به ارزش ۲۰۰ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ احسان میرزایی اظهار کرد: در اجرای طرح‌های مقابله با محتکران کالا‌های اساسی و با توجه به کمبود گوشت مرغ گوشت گوساله، ماموران پلیس اطلاعات شهرستان  موفق شدند یک انبار احتکار گوشت مرغ وگوساله را شناسایی کنند.

او ادامه داد: ماموران با انجام تحقیقات لازم و حصول اطمینان از احتکار کالا در انبار مذکور با هماهنگی مرجع قضایی به محل اعزام شدند.

رئیس پلیس شهرستان زرقان با بیان اینکه در بازرسی از این انبار، مقدار ۶۰ تن انواع گوشت گوساله و مرغ  احتکار شده کشف و مالک آن نیز به مرجع قضایی معرفی شد، خاطر نشان کرد: ارزش کالا‌های کشف شده توسط کارشناسان مربوطه، ۲۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

منبع: پلیس فارس

