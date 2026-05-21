رئیس کل سازمان نظام پزشکی، نسبت به مصرف غیرمنطقی سرُم در کشور هشدار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد رئیس‌زاده، بر ضرورت توجه به مصرف منطقی دارو و تجهیزات پزشکی در کشور تاکید کرد و گفت: در کشور ما سالیانه بیش از ۲۵۰ میلیون سرُم مصرف می‌شود که بیش‌ از دو برابر میانگین مصرف جهانی است.

وی تاکید کرد: با توجه به آمار مصرف بالای کشور، باید در زمینه رعایت تجویز منطقی سرُم و داروها عمل کنیم و سازمان‌های بیمه‌گر باید با اجرایی کردن راهنماهای بالینی در این خصوص نظارت داشته باشند.

رئیس‌زاده گفت: از تک‌تک اعضای سازمان نظام پزشکی هم درخواست توجه به موضوع مصرف منطقی و بر اساس راهنماهای علمی داروها را دارم.

منبع: وبدا

برچسب ها: مصرف سرم ، سرم درمانی
خبرهای مرتبط
در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
قطره چشم در داروخانه های منتخب موجود است/ افزایش ۳۰ درصدی مصرف سرم
کمبود سرم در داروخانه‌های خوزستان؛ محدودیت تولید نسبت به درخواست
تجویز و مصرف سرُم بر اساس اصول علمی، راه کاهش مصرف
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۵ ۰۱ خرداد ۱۴۰۵
درمانگاه که میری همین که سلام میکنی میگه باید سرم بزنی ، علت مصرف بالای سرم همین درمانگاها هستند.
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۳ ۰۱ خرداد ۱۴۰۵
مگه کسی سر خود دلش میخواد بره دکتر و کار درمانی انجام بده؟ خیلی پول علف خرسه؟ دکترا فکر میکنن مردم مثل خودشون عاشق پولدار شدن ایناست
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۳ ۰۱ خرداد ۱۴۰۵
از استرس و اعصابه
۰
۱
پاسخ دادن
میزان تأثیر سوابق تحصیلی در کنکور ۱۴۰۵ اعلام شد
عقب‌نشینی دانشگاه پیام‌نور از برگزاری آزمون‌های حضوری
راه اندازی درمانگاه جامع اورولوژی، قلب و ارتوپدی در آینده‌ای نزدیک/ ارائه خدمات رایگان به دهک‌های پایین
فردا آخرین مهلت ثبت نام کنکور و دانشجو معلمان
مدارس حق تغییر طرح و رنگ لباس فرم دانش‌آموزان را تا ۳ سال ندارند
آخرین اخبار
مدارس حق تغییر طرح و رنگ لباس فرم دانش‌آموزان را تا ۳ سال ندارند
فردا آخرین مهلت ثبت نام کنکور و دانشجو معلمان
عقب‌نشینی دانشگاه پیام‌نور از برگزاری آزمون‌های حضوری
میزان تأثیر سوابق تحصیلی در کنکور ۱۴۰۵ اعلام شد
راه اندازی درمانگاه جامع اورولوژی، قلب و ارتوپدی در آینده‌ای نزدیک/ ارائه خدمات رایگان به دهک‌های پایین
ایرانی‌ها سالانه ۲۵۰ میلیون سرُم تزریق می‌کنند
همه کلاس‌های دانشجویان تحصیلات تکمیلی حضوری شد
وقتی کتاب با خواننده سخن می‌گوید: عصر جدیدِ هوش مصنوعی در دنیای کلمات
دانش‌بنیان‌های ایرانی مرز‌های فناوری را جابه‌جا می‌کنند
احیای رصدخانه مراغه، تجلی «خِرَد» در گذر از تاریکی‌های تاریخی