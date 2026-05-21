باشگاه خبرنگاران جوان - اردویی که با برنامهریزی فشرده، ملیپوشان جوان کشورمان را برای حضوری مقتدرانه در دو میدان بزرگ پیشرو یعنی مسابقات قهرمانی آسیا و رقابتهای جهانی، مهیای نبرد میکند
سالن تازهتأسیس مرحوم پهلوان لقمان رضایی در ایزه، این روزها حال و هوایی متفاوت دارد. صدای فریادهای تاکتیکی مربیان، برخورد سنگین بدنهای ورزیده با تشک، و تعریق بیامان کشتیگیران، نشان از یک اردوی پرفشار و تخصصی دارد. نظم نظامیوار و انگیزه دوچندان، فضای غالب این اردوی حساس است.
در میان تمرینات، یکی از ملیپوشان جوان تیم که نفسنفس میزد، با حالتی مصمم به خبرنگار ما گفت: واقعاً اردوی سنگین و فوقالعادهای را پشت سر گذاشتیم. سطح کیفی اردو بسیار بالاست و هر جلسه چیز تازهای به ما یاد میدهد.
او افزود: با تمام وجود داریم کار میکنیم و الان از لحاظ روحی و جسمی در آمادگی ۱۰۰ درصدی هستیم. انشاءالله در آسیا و جهان تنها چیزی که به آن فکر میکنیم، طلاست.
نکته قابل توجه اینکه، اردوی فعلی تنها یکی از چند مرحله سخت تدارکاتی پیش از اعزام است. طبق برنامه طراحیشده توسط کادر فنی، ملیپوشان ایران پیش از حرکت به سمت تایلند، هنوز دو اردوی دیگر با شرایطی مشابه یا فشردهتر را تجربه خواهند کرد. این یعنی روند آمادهسازی، اوج خود را در روزهای باقیمانده تا اعزام خواهد گرفت
حمید باوفا، سرمربی تیم ملی جوانان، در حاشیه تمرینات با لحنی قاطع و برنامهمحور تأکید کرد: بله، اردوی فعلی خوب بود، اما آنچه واقعاً اهمیت دارد، اردوهای آینده است.
او افزود: ما باید کیفیت تمرینات را گام به گام بالا ببریم تا کشتیگیران به حد نصاب واقعی آمادگی برای مسابقات جهانی و آسیایی برسند. هیچ جای خوشبینی زودهنگامی وجود ندارد؛ فقط کار سخت و هدفمند.
از سوی دیگر، حمید بنیتمیم، مدیرکل ورزش و جوانان استان خوزستان، که به همراه تیمی از مسئولان محلی از سالن میزبانی بازدید کرد، با افتخار از زیرساخت جدید ورزشی ایذه سخن گفت: این سالن تازهتأسیس مرحوم لقمان رضایی، بدون تردید یکی از مدرنترین و تخصصیترین سالنهای کشتی در سطح ایران است.
او افزود: امروز مفتخریم که فضایی در شأن تیم ملی فراهم شده تا ورزشکاران ما بتوانند بدون دغدغه تمرین کنند. چنین سالنهایی سرمایه ورزش ملی هستند.
تیم ملی کشتی فرنگی جوانان ایران، تیرماه امسال عازم تایلند خواهد شد تا در رقابتهای قهرمانی آسیا به میدان برود. پس از آن، آمادگی برای حضور پرشور در مسابقات جهانی ادامه خواهد یافت. آنچه از این اردو در ایذه پیداست، یک هدف روشن است: تکرار نسل طلایی کشتی فرنگی ایران.