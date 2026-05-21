غار کرفتو، میراث ۷ هزارساله ایران در مسیر ثبت جهانی یونسکو

باشگاه خبرنگاران جوان- روز پنج‌شنبه ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵، غار تاریخی و باستانی کرفتو در شهرستان دیواندره میزبان جمعی از خبرنگاران، مسئولان استانی، کارشناسان و فعالان حوزه میراث‌فرهنگی بود؛ برنامه‌ای که با محوریت معرفی اهمیت تاریخی، معماری و ظرفیت‌های جهانی این اثر ارزشمند برگزار شد.

غار کرفتو یکی از شاخص‌ترین آثار دست‌کند ایران و از مهم‌ترین محوطه‌های تاریخی غرب کشور به شمار می‌رود که در کوه‌های زاگرس واقع شده است.

این اثر ارزشمند با قدمتی حدود ۷ هزار سال، به دلیل معماری منحصر‌به‌فرد، ساختار چندطبقه، اتاق‌ها و راهرو‌های دست‌کند، کتیبه‌های تاریخی و شواهد کم‌نظیر سکونت انسانی، جایگاهی ویژه در مطالعات باستان‌شناسی و میراث‌فرهنگی ایران دارد.

ویژگی‌های معماری و تاریخی غار کرفتو، آن را به یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های ثبت جهانی کشور تبدیل کرده و در سال‌های گذشته روند تدوین پرونده ثبت جهانی این اثر در دستور کار وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی قرار گرفته است.

در همین راستا، با حکم علی دارابی، قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور، پویا طالب‌نیا مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کردستان به‌عنوان مدیر طرح تهیه پرونده ثبت جهانی غار کرفتو منصوب شده است؛ اقدامی که نشان‌دهنده اهمیت ملی این پرونده و عزم جدی وزارتخانه برای تسریع در روند آماده‌سازی آن برای ثبت در فهرست جهانی یونسکو است.

طبیعت بکر و چشم‌انداز‌های محور منتهی به غار نیز در کنار ارزش تاریخی این مجموعه، ظرفیت قابل توجهی برای توسعه گردشگری فرهنگی و طبیعت‌گردی در منطقه ایجاد کرده است.

مسئولان و مدیران حاضر در این برنامه، بر ضرورت تسریع در روند ثبت جهانی غار کرفتو و تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز این محور گردشگری تاکید کردند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان در این بازدید با اشاره به جایگاه تاریخی استان اظهار کرد: کردستان بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی ایران است و غار کرفتو یکی از مهم‌ترین افتخارات تمدنی استان محسوب می‌شود.

علی‌اکبر ورمقانی افزود: تکمیل مسیر‌های دسترسی، ارتقای ایمنی جاده‌ها، توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و نصب تابلو‌های راهنمای گردشگری از مهم‌ترین الزامات در مسیر ثبت جهانی این اثر تاریخی است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان هم با اشاره به روند تدوین پرونده ثبت جهانی غار کرفتو گفت: پرونده این اثر یکی از پنج پرونده در حال تدوین کشور برای ثبت در فهرست جهانی یونسکو است و شهریور سال آینده ارزیاب یونسکو برای بررسی این اثر به کردستان سفر خواهد کرد.

پویا طالب‌نیا افزود: برای این پروژه ۳۰ میلیارد تومان اعتبار ملی و استانی تخصیص یافته و مطالعات تخصصی، ساماندهی محیطی، تعیین حریم، مستندسازی و ایجاد ساختار‌های مدیریتی مرتبط با ثبت جهانی در حال انجام است.

او همچنین از تشکیل شورای رسانه ثبت جهانی کرفتو، کارگروه علمی ـ پژوهشی کرفتو و شورای راهبردی غار کرفتو با حضور چهره‌ها و بزرگان ملی، استانی و شهرستانی خبر داد و گفت: تجربه ثبت جهانی هورامان را در استان داریم و امیدواریم در پرونده غار کرفتو نیز با انسجام بیشتر، سریع‌تر و موفق‌تر به نتیجه برسیم.

فرماندار دیواندره نیز در این برنامه با اشاره به اهمیت این اثر تاریخی اظهار کرد: غار کرفتو میراثی متعلق به بشریت است و توسعه زیرساخت‌های اقامتی، بوم‌گردی و خدمات گردشگری در محور منتهی به این مجموعه در دستور کار قرار دارد.

اکبر محمدی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان هم غار کرفتو را ظرفیتی مهم برای تبدیل شدن به یک برند بین‌المللی در حوزه گردشگری و میراث‌فرهنگی دانست و گفت: این مجموعه به‌عنوان یکی از پروژه‌های پیشران شهرستان دیواندره مورد حمایت قرار خواهد گرفت.

در ادامه این بازدید، محمد امینیان، کارشناس میراث‌فرهنگی، با ارائه توضیحات تخصصی درباره پیشینه تاریخی، ویژگی‌های معماری و ارزش‌های باستان‌شناسی غار کرفتو، بخش‌های مختلف این مجموعه را برای حاضران تشریح کرد.

همچنین در حاشیه این برنامه و به مناسبت هعته میراث‌فرهنگی، از مجموعه کارت‌پستال غار معبد کرفتو رونمایی شد.

در این بازدید رسانه‌ای بر هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی، کارشناسان و اصحاب رسانه برای تکمیل پرونده ثبت جهانی غار کرفتو تاکید شد؛ پرونده‌ای که هدف‌گذاری آن، ارسال به یونسکو تا پایان سال جاری و فراهم‌سازی شرایط بازدید ارزیابان بین‌المللی در سال آینده اعلام شده است.

به گزارش روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان،