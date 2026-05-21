فرمانده انتظامی شهرستان بهشهر از زمین‌گیر شدن عامل حمله به مامور پلیس خبر داد. 

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - علی اکبر قلی پور فرمانده انتظامی شهرستان بهشهر گفت: ماموران یگان امداد این فرماندهی حین انجام مأموریت و کنترل محور‌های مواصلاتی به یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس با دو سرنشین مظنون که در بازرسی از آن مقادیری سلاح سرد کشف کردند. 

وی تصریح کرد؛ ماموران حین تفهیم اتهام و تنظیم صورتجلسه بودند که یکی از همدستان متهمان برای فراری دادن آنها از چنگ قانون با چاقو به سمت ماموران پلیس حمله ور و یکی از ماموران را از ناحیه قفسه سینه مصدوم که با واکنش ماموران پلیس و استفاده از قانون به‌کارگیری سلاح فرد مورد نظر زمین‌گیر و بعلت جراحات وارده سریعا به مرکز درمانی منتقل شد.

فرمانده انتظامی شهرستان بهشهر افزود؛ متهم پس از انتقال به مرکز درمانی با توجه به تلاشِ پزشکان جان خود را از دست داد. 

وی افزود؛ همکار مصدوم نیز سریعا به مرکز درمانی منتقل و تحت مداوا قرار گرفت که موضوع در دست بررسی مراجع قضایی و انتظامی است.

