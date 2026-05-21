اولین گروه از فعالان ناوگان صمود که در بازداشت رژیم صهیونیستی بودند، با آثار ضرب و شتم و برخی روی برانکارد به استانبول رسیدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - اولین گروه از فعالان ناوگان صمود که پیش از این در بازداشت رژیم صهیونیستی بودند، امروز به استانبول رسیدند.
تصاویر منتشر شده از این فعالان حامی فلسطین نشان میدهد که بسیاری از آنها در بازداشت ضرب و شتم شدهاند و آثار برخورد فیزیکی بر بدن آنها کاملا قابل مشاهده است.
برخی ویدئوها حتی نشان میدهد که تعدادی از اعضای ناوگان با برانکارد حمل میشوند.
به طور جداگانه، دو فعال ایتالیایی که در ناوگان صمود بودند و اکنون به کشور خود بازگشتهاند، این گزارشها را تایید میکنند.
داریو کاروتنوتو، قانونگذار ایتالیایی میگوید زمانی که در بازداشتگاه بوده و نظامیان اسرائیلی اسلحههای خود را به سمت فعالان نشانه گرفتند، «طولانیترین ثانیههای زندگی خود را» تجربه کرده است.
آلساندرو مانتوانی، روزنامهنگار ایتالیایی نیز میگوید که از مشت و لگد نظامیان اسرائیلی آسیب دیده است.
ناوگان صمود متشکل از دهها قایق حامل کمک برای مردم غزه بود که روز سهشنبه در آبهای بینالمللی متوقف شده و اعضای آن بازداشت شدند.در اواخر شامگاه سهشنبه، رژیم اشغالگر در بیانیهای از سوی وزارت خارجه خود اذعان کرد که تمامی ۴۳۰ فعال «ناوگان جهانی صمود» را ربوده و آنان را به کشتیهای خود منتقل کرده است.
منبع: الجزیره