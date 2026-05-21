باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - واسیلی نبنزیا، نماینده دائم روسیه در سازمان ملل تاکید کرد که طرح صلح آمریکا در نوار غزه، پس از گذشت ۶ ماه از رای مثبت شورای امنیت به آن، همچنان در بیشتر بخش‌های خود «صرفا جوهری روی کاغذ» باقی مانده است.

نبنزیا طی سخنرانی خود در نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره غرب آسیا، یادآور شد که روسیه از رای دادن به قطعنامه شماره ۲۸۰۳ شورای امنیت که از طرح آمریکا حمایت می‌کرد، امتناع کرده بود.

این دیپلمات روس گفت: «شش ماه پس از رای‌گیری درباره قطعنامه ۲۸۰۳، طرح ترامپ همچنان در بیشتر موارد روی کاغذ مانده است و دستاورد‌های ادعایی تنها با هدف سرپوش گذاشتن بر واقعیت اسفبار در این باریکه مطرح می‌شوند.»

نبنزیا با اشاره به اینکه خواسته‌های رژیم تروریستی اسرائیل برای آزادی اسیرانی که در این باریکه فلسطینی نگهداری می‌شدند و همچنین بازگرداندن جسد کشته‌شدگان به طور کامل اجرا شده است، افزود که در مقابل، بسیاری از بند‌های دیگر همچنان محقق‌نشده باقی مانده‌اند.

رئیس هیئت دائم روسیه تاکید کرد: «بند‌های این طرح در رابطه با آتش‌بس، ارسال کمک‌های انساندوستانه جامع به نوار غزه، واگذاری مدیریت این باریکه به یک کمیته تکنوکرات فلسطینی و استقرار نیرو‌های بین‌المللی پایدارساز، هیچ‌کدام اجرا نشده‌اند.»

شایان ذکر است که در ۹ اکتبر ۲۰۲۵، رژیم تروریستی اسرائیل و حماس با میانجیگری مصر، قطر، آمریکا و ترکیه، بر سر اجرای مرحله اول طرح صلحی که توسط دونالد ترامپ، رهبر آمریکا ارائه شده بود، توافق کردند، حماس به وعده‌های خود عمل کرد اما رژیم تروریستی اسرائیل همچنان بدعهدی کرده و حتی به حملات به غزه ادامه می‌دهد.

منبع: آر تی