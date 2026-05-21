نبنزیا با انتقاد شدید از کارشکنی‌ها در =غزه فاش کرد که با گذشت ۶ ماه از تصویب قطعنامه شورای امنیت، طرح صلح ترامپ صرفا روی کاغذ باقی مانده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - واسیلی نبنزیا، نماینده دائم روسیه در سازمان ملل تاکید کرد که طرح صلح آمریکا در نوار غزه، پس از گذشت ۶ ماه از رای مثبت شورای امنیت به آن، همچنان در بیشتر بخش‌های خود «صرفا جوهری روی کاغذ» باقی مانده است.

نبنزیا طی سخنرانی خود در نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره غرب آسیا، یادآور شد که روسیه از رای دادن به قطعنامه شماره ۲۸۰۳ شورای امنیت که از طرح آمریکا حمایت می‌کرد، امتناع کرده بود.

این دیپلمات روس گفت: «شش ماه پس از رای‌گیری درباره قطعنامه ۲۸۰۳، طرح ترامپ همچنان در بیشتر موارد روی کاغذ مانده است و دستاورد‌های ادعایی تنها با هدف سرپوش گذاشتن بر واقعیت اسفبار در این باریکه مطرح می‌شوند.»

نبنزیا با اشاره به اینکه خواسته‌های رژیم تروریستی اسرائیل برای آزادی اسیرانی که در این باریکه فلسطینی نگهداری می‌شدند و همچنین بازگرداندن جسد کشته‌شدگان به طور کامل اجرا شده است، افزود که در مقابل، بسیاری از بند‌های دیگر همچنان محقق‌نشده باقی مانده‌اند.

رئیس هیئت دائم روسیه تاکید کرد: «بند‌های این طرح در رابطه با آتش‌بس، ارسال کمک‌های انساندوستانه جامع به نوار غزه، واگذاری مدیریت این باریکه به یک کمیته تکنوکرات فلسطینی و استقرار نیرو‌های بین‌المللی پایدارساز، هیچ‌کدام اجرا نشده‌اند.»

شایان ذکر است که در ۹ اکتبر ۲۰۲۵، رژیم تروریستی اسرائیل و حماس با میانجیگری مصر، قطر، آمریکا و ترکیه، بر سر اجرای مرحله اول طرح صلحی که توسط دونالد ترامپ، رهبر آمریکا ارائه شده بود، توافق کردند، حماس به وعده‌های خود عمل کرد اما رژیم تروریستی اسرائیل همچنان بدعهدی کرده و حتی به حملات به غزه ادامه می‌دهد.

منبع: آر تی

برچسب ها: جنگ غزه ، طرح صلح ترامپ
خبرهای مرتبط
شورای امنیت امروز درباره فلسطین تشکیل جلسه می‌دهد/ ارائه اولین گزارش ملادینوف از وضعیت غزه
اردوغان: فاجعه غزه شکست نظام بین‌المللی را آشکار کرد
اسلام‌آباد خواهان پاسخگویی اسرائیل در قبال جنایات غزه شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
افزایش احتمال سقوط نتانیاهو؛ چرا نمایندگان به انحلال کنست رای دادند؟
مخالفت ترامپ با عوارض در تنگه هرمز و تکرار ادعا‌ها درباره برنامه هسته‌ای ایران
بلاروس: برای جنگ آماده هستیم
پیشنهاد روسیه برای اورانیوم ایران
هشدار تند مسکو به اروپا: می‌خواهید اراده ما را به آزمون بگذارید؟ بفرمایید
سرپیچی پنهان جمهوری‌خواهان از ترامپ در کنگره
جهش قیمت نفت به ۱۰۷ دلار
بازگشت اولین گروه از فعالان ناوگان صمود با آثار شکنجه
ادامه محکومیت‌های بین‌المللی؛ انگلیس هم به جمع احضارکنندگان سفرای اسرائیل پیوست
روبیو: کشور‌های ناتو در جنگ با ایران هیچ کمکی به ما نکردند
آخرین اخبار
پیشنهاد روسیه برای اورانیوم ایران
روسیه: طرح ترامپ برای غزه هنوز فقط جوهر روی کاغذ است
بازگشت اولین گروه از فعالان ناوگان صمود با آثار شکنجه
اعتراف رسانه‌های صهیونیستی به «کوری اطلاعاتی» اسرائیل
گلوله‌باران رژیم صهیونیستی در مجاورت پرورشگاهی در لبنان
آمریکا موقتا ارسال سلاح به تایوان را به حالت تعلیق درآورد
ترکش‌های جنگ ایران بر پیکر اقتصاد اروپا
سایه انسداد تنگه هرمز بر سفره مردم جهان
پوتین: سه‌گانه هسته‌ای ضامن حاکمیت مسکو و مینسک است
تحریم‌های جدید آمریکا علیه حزب‌الله لبنان
روبیو: کشور‌های ناتو در جنگ با ایران هیچ کمکی به ما نکردند
مخالفت ترامپ با عوارض در تنگه هرمز و تکرار ادعا‌ها درباره برنامه هسته‌ای ایران
افزایش احتمال سقوط نتانیاهو؛ چرا نمایندگان به انحلال کنست رای دادند؟
بلاروس: برای جنگ آماده هستیم
سرپیچی پنهان جمهوری‌خواهان از ترامپ در کنگره
هشدار تند مسکو به اروپا: می‌خواهید اراده ما را به آزمون بگذارید؟ بفرمایید
شمار شهدای لبنانی از سه هزار نفر گذشت
ایتالیا خواستار تحریم بن‌گویر شد
جهش قیمت نفت به ۱۰۷ دلار
مسکو: رزمایش هسته‌ای پیام خاص خود را دارد
هشدار آژانس بین‌المللی انرژی درباره تابستان داغ بازار نفت
تعلیق قرارداد‌های مشاوره‌ای غربی در عربستان درپی کسری بودجه
فشار نظامی جدید ترامپ بر کوبا/ ناو هواپیمابر نیمیتز وارد دریای کارائیب شد
نفوذ نظامی جدید رژیم صهیونیستی به خاک سوریه در منطقه درعا
ادامه محکومیت‌های بین‌المللی؛ انگلیس هم به جمع احضارکنندگان سفرای اسرائیل پیوست
اشتاین‌مایر: کاش برجام را حفظ می‌کردیم
زاخارووا: فقط مردم ایران درباره غنی‌سازی تصمیم می‌گیرند
شهباز شریف شنبه راهی پکن می‌شود
شورای امنیت امروز درباره فلسطین تشکیل جلسه می‌دهد/ ارائه اولین گزارش ملادینوف از وضعیت غزه
رادیوی انگلیسی با خطای کامپیوتری، خبر مرگ پادشاه را اعلام کرد