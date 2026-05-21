باشگاه خبرنگاران جوان - هفته سی و چهارم و پایانی لیگ عربستان با انجام ۷ دیدار برگزار شد.

در حساس‌ترین دیدارهای امشب الهلال و النصر برابر حریفان خود به میدان رفتن تا سرنوشت قهرمان این فصل مشخص شود.

النصر در خانه برابر ضمک به میدان رفت که در پایان نصراوی‌ها موفق شدند با نتیجه ۴ بر یک حریف را شکست دهند تا ۸۶ امتیازی شود. در این بازی سادیو مانه، کینزی کومان و کریستیانو رونالدو ۲ بار برای النصر موفق به گلزنی شدند.

الهلال نیز در خانه الفحیا برابر این تیم قرار گرفت که در پایان این بازی با نتیجه یک بر صفر میزبان خود را شکست داد و ۸۴ امتیازی شد. تک گل زعیم آسیا را در این دیدار سلطان منداش به ثمر رساند.

با این نتیجه النصر بالاتر از الهلال، بعد از ۷ سال توانست قهرمان لیگ عربستان شود تا کریستیانو رونالدو سرانجام بعد از ۴ سال حضور در این تیم به نخستین جام خود با نصراوی‌ها دست پیدا کند.

النصر با این قهرمانی تعداد قهرمانی‌های خود را به عدد ۱۰ رساند تا در کنار الاتحاد دومین تیم پرافتخار این رقابت‌ها شود.

الاهلی نیز قهرمان این فصل لیگ نخبگان آسیا، با ۸۱ امتیاز در رده سوم قرار گرفت تا در کنار النصر و الهلال نماینده عربستان در فصل آتی لیگ نخبگان آسیا باشد.

ضمک با قبول شکست برابر النصر نیز ۲۹ امتیازی ماند و با قرار گرفتن در رده شانزدهم در کنار الخدود و النجمه راهی دسته پایین‌تر شد.